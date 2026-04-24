Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Вишневий торт "Смерекова хата": той самий незабутній десерт з дитинства

Вишневий торт "Смерекова хата": той самий незабутній десерт з дитинства

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 03:04
Вишневий торт Смерекова хата: той самий незабутній десерт з дитинства
Вишневий торт "Смерекова хата". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей десерт знайомий багатьом ще з дитинства і досі залишається улюбленим. Ніжні трубочки з вишнею та повітряний сметанний крем створюють ідеальне поєднання смаку. Рецепт приготування не складний, а результат виглядає ефектно й святково.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вершкове масло або маргарин — 200 г;
  • сметана — 200 г;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • борошно — 350–400 г.

Для начинки:

  • вишні без кісточок — 1 л.

Для крема:

Читайте також:
  1. сметана густа — 750 г;
  2. цукрова пудра — 250–300 г;
  3. ванільний цукор — 1 пак.
Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Змішати масло, сметану та сіль, додати борошно й замісити м’яке тісто.
  2. Загорнути в плівку та залишити в холодильнику на 30 хвилин.
  3. Тісто розділити, розкачати, викласти вишні та сформувати трубочки.
  4. Випікати при 200 °C приблизно 20 хвилин до рум’яності, остудити.
  5. Для крему збити сметану з пудрою та ваніллю.
  6. Викласти трубочки шарами у вигляді "хати", кожен шар щедро змащувати кремом.
  7. Поставити в холодильник на кілька годин для просочення.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації