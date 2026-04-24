Вишневий торт "Смерекова хата": той самий незабутній десерт з дитинства

Вишневий торт "Смерекова хата".

Цей десерт знайомий багатьом ще з дитинства і досі залишається улюбленим. Ніжні трубочки з вишнею та повітряний сметанний крем створюють ідеальне поєднання смаку. Рецепт приготування не складний, а результат виглядає ефектно й святково.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вершкове масло або маргарин — 200 г;

сметана — 200 г;

сіль — ¼ ч. л.;

борошно — 350–400 г.

Для начинки:

вишні без кісточок — 1 л.

Для крема:

сметана густа — 750 г; цукрова пудра — 250–300 г; ванільний цукор — 1 пак.

Приготування торта.

Спосіб приготування

Змішати масло, сметану та сіль, додати борошно й замісити м’яке тісто. Загорнути в плівку та залишити в холодильнику на 30 хвилин. Тісто розділити, розкачати, викласти вишні та сформувати трубочки. Випікати при 200 °C приблизно 20 хвилин до рум’яності, остудити. Для крему збити сметану з пудрою та ваніллю. Викласти трубочки шарами у вигляді "хати", кожен шар щедро змащувати кремом. Поставити в холодильник на кілька годин для просочення.

