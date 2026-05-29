Вишня, как свежая на зиму: рецепт заготовки без сахара: рецепт заготовки без сахара

Вишни в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Такой способ заготовки вишни давно стал любимым у многих хозяек. Без сахара, без сложных ингредиентов и лишних затрат — только натуральный вкус ягод, который прекрасно сохраняется до зимы. Вишня получается сочной, ароматной и идеально подходит для компотов, пирогов и десертов.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вишня — по необходимости;

вода — для заливки;

чистые банки — для консервации;

металлические крышки — для закрывания.

Заготовка с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Вишню хорошо промыть, перебрать и удалить поврежденные ягоды. Разложить ягоды в чистые банки, заполняя их почти доверху. Вскипятить воду и впервые залить банки с вишней до самого края. Накрыть крышками и оставить на 10-15 минут. Затем воду слить обратно в кастрюлю, еще раз довести до кипения и повторно залить банки. Сразу закатать крышками, перевернуть банки вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.

