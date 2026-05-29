Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Вишня, как свежая на зиму: рецепт заготовки без сахара

Вишня, как свежая на зиму: рецепт заготовки без сахара

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 15:44
Вишня, как свежая на зиму: рецепт заготовки без сахара: рецепт заготовки без сахара
Вишни в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Такой способ заготовки вишни давно стал любимым у многих хозяек. Без сахара, без сложных ингредиентов и лишних затрат — только натуральный вкус ягод, который прекрасно сохраняется до зимы. Вишня получается сочной, ароматной и идеально подходит для компотов, пирогов и десертов.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вишня — по необходимости;
  • вода — для заливки;
  • чистые банки — для консервации;
  • металлические крышки — для закрывания.
рецепт заготівлі вишень на зиму
Заготовка с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Вишню хорошо промыть, перебрать и удалить поврежденные ягоды.
  2. Разложить ягоды в чистые банки, заполняя их почти доверху.
  3. Вскипятить воду и впервые залить банки с вишней до самого края.
  4. Накрыть крышками и оставить на 10-15 минут.
  5. Затем воду слить обратно в кастрюлю, еще раз довести до кипения и повторно залить банки.
  6. Сразу закатать крышками, перевернуть банки вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

рецепт вишня заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации