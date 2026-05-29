Вишня, как свежая на зиму: рецепт заготовки без сахара: рецепт заготовки без сахара

Вишня, как свежая на зиму: рецепт заготовки без сахара
Дата публикации 29 мая 2026 15:44
Вишни в банках. Фото: smachnenke.com.ua
Такой способ заготовки вишни давно стал любимым у многих хозяек. Без сахара, без сложных ингредиентов и лишних затрат — только натуральный вкус ягод, который прекрасно сохраняется до зимы. Вишня получается сочной, ароматной и идеально подходит для компотов, пирогов и десертов.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вишня — по необходимости;
- вода — для заливки;
- чистые банки — для консервации;
- металлические крышки — для закрывания.
Способ приготовления
- Вишню хорошо промыть, перебрать и удалить поврежденные ягоды.
- Разложить ягоды в чистые банки, заполняя их почти доверху.
- Вскипятить воду и впервые залить банки с вишней до самого края.
- Накрыть крышками и оставить на 10-15 минут.
- Затем воду слить обратно в кастрюлю, еще раз довести до кипения и повторно залить банки.
- Сразу закатать крышками, перевернуть банки вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.
