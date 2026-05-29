Вишня, як свіжа на зиму: рецепт заготовки без цукру
Дата публікації: 29 травня 2026 15:44
Вишні в банках. Фото: smachnenke.com.ua
Такий спосіб заготівлі вишні давно став улюбленим у багатьох господинь. Без цукру, без складних інгредієнтів і зайвих витрат — лише натуральний смак ягід, який чудово зберігається до зими. Вишня виходить соковитою, ароматною та ідеально підходить для компотів, пирогів і десертів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вишня — за потреби.;
- вода — для заливки.;
- чисті банки — для консервації.;
- металеві кришки — для закривання.
Спосіб приготування
- Вишню добре промити, перебрати та видалити пошкоджені ягоди.
- Розкласти ягоди у чисті банки, заповнюючи їх майже доверху.
- Закип’ятити воду та вперше залити банки з вишнею до самого краю.
- Накрити кришками й залишити на 10–15 хвилин.
- Потім воду злити назад у каструлю, ще раз довести до кипіння та повторно залити банки.
- Одразу закатати кришками, перевернути банки догори дном і добре укутати до повного охолодження.
