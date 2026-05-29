Вишня, як свіжа на зиму: рецепт заготовки без цукру

Вишні в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Такий спосіб заготівлі вишні давно став улюбленим у багатьох господинь. Без цукру, без складних інгредієнтів і зайвих витрат — лише натуральний смак ягід, який чудово зберігається до зими. Вишня виходить соковитою, ароматною та ідеально підходить для компотів, пирогів і десертів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вишня — за потреби.;

вода — для заливки.;

чисті банки — для консервації.;

металеві кришки — для закривання.

Заготовка з вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Вишню добре промити, перебрати та видалити пошкоджені ягоди. Розкласти ягоди у чисті банки, заповнюючи їх майже доверху. Закип’ятити воду та вперше залити банки з вишнею до самого краю. Накрити кришками й залишити на 10–15 хвилин. Потім воду злити назад у каструлю, ще раз довести до кипіння та повторно залити банки. Одразу закатати кришками, перевернути банки догори дном і добре укутати до повного охолодження.

