Вместо бутербродов на завтрак за 15 минут: понадобится 100 мл кефира
Дата публикации 20 мая 2026 05:04
Блюдо на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака, когда нет времени на сложные блюда. Нежное тесто на кефире готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Добавление колбасы и зелени делает вкус насыщенным и немного напоминает домашнюю пиццу, но в более простом формате.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 120 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- колбаса — 100 г;
- зелень — по вкусу;
- мука — примерно 250 г.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кефир смешать с яйцом, солью и сахаром до однородности.
- Добавить мелко нарезанную колбасу и зелень, перемешать.
- Муку соединить с содой и постепенно всыпать в жидкую основу. Замесить мягкое, немного липкое тесто.
- Смазать руки маслом, сформировать лепешку и нарезать на небольшие кусочки или треугольники.
- Обжарить на разогретой сковороде в масле под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.
