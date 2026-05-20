Вместо бутербродов на завтрак за 15 минут: понадобится 100 мл кефира

Блюдо на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака, когда нет времени на сложные блюда. Нежное тесто на кефире готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Добавление колбасы и зелени делает вкус насыщенным и немного напоминает домашнюю пиццу, но в более простом формате.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 120 мл.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

колбаса — 100 г;

зелень — по вкусу;

мука — примерно 250 г.;

сода — 0,5 ч. л.;

масло — для жарки.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кефир смешать с яйцом, солью и сахаром до однородности. Добавить мелко нарезанную колбасу и зелень, перемешать. Муку соединить с содой и постепенно всыпать в жидкую основу. Замесить мягкое, немного липкое тесто. Смазать руки маслом, сформировать лепешку и нарезать на небольшие кусочки или треугольники. Обжарить на разогретой сковороде в масле под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.