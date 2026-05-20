Вместо бутербродов на завтрак за 15 минут: понадобится 100 мл кефира

Дата публикации 20 мая 2026 05:04
Блюдо на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака, когда нет времени на сложные блюда. Нежное тесто на кефире готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Добавление колбасы и зелени делает вкус насыщенным и немного напоминает домашнюю пиццу, но в более простом формате.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 120 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • колбаса — 100 г;
  • зелень — по вкусу;
  • мука — примерно 250 г.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • масло — для жарки.
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кефир смешать с яйцом, солью и сахаром до однородности.
  2. Добавить мелко нарезанную колбасу и зелень, перемешать.
  3. Муку соединить с содой и постепенно всыпать в жидкую основу. Замесить мягкое, немного липкое тесто.
  4. Смазать руки маслом, сформировать лепешку и нарезать на небольшие кусочки или треугольники.
  5. Обжарить на разогретой сковороде в масле под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
