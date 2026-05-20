Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Замість бутербродів на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 100 мл кефіра

Замість бутербродів на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 100 мл кефіра

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 05:04
Замість бутербродів на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 100 мл кефіра
Страва на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для швидкого сніданку, коли немає часу на складні страви. Ніжне тісто на кефірі готується буквально за кілька хвилин і не потребує складних інгредієнтів. Додавання ковбаси та зелені робить смак насиченим і трохи нагадує домашню піцу, але в більш простому форматі. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 120 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка.;
  • ковбаса — 100 г.;
  • зелень — за смаком.;
  • борошно — приблизно 250 г.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт сніданку
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кефір змішати з яйцем, сіллю та цукром до однорідності.
  2. Додати дрібно нарізану ковбасу та зелень, перемішати.
  3. Борошно з’єднати із содою та поступово всипати в рідку основу. Замісити м’яке, трохи липке тісто.
  4. Змастити руки олією, сформувати корж і нарізати на невеликі шматочки або трикутники.
  5. Обсмажити на розігрітій сковороді в олії під кришкою до рум’яної скоринки з обох боків.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

рецепт ідея для сніданку кефір
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації