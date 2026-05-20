Замість бутербродів на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 100 мл кефіра
Дата публікації: 20 травня 2026 05:04
Страва на сніданок.
Цей рецепт — справжня знахідка для швидкого сніданку, коли немає часу на складні страви. Ніжне тісто на кефірі готується буквально за кілька хвилин і не потребує складних інгредієнтів. Додавання ковбаси та зелені робить смак насиченим і трохи нагадує домашню піцу, але в більш простому форматі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 120 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка.;
- ковбаса — 100 г.;
- зелень — за смаком.;
- борошно — приблизно 250 г.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кефір змішати з яйцем, сіллю та цукром до однорідності.
- Додати дрібно нарізану ковбасу та зелень, перемішати.
- Борошно з’єднати із содою та поступово всипати в рідку основу. Замісити м’яке, трохи липке тісто.
- Змастити руки олією, сформувати корж і нарізати на невеликі шматочки або трикутники.
- Обсмажити на розігрітій сковороді в олії під кришкою до рум’яної скоринки з обох боків.
