Замість бутербродів на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 100 мл кефіра

Цей рецепт — справжня знахідка для швидкого сніданку, коли немає часу на складні страви. Ніжне тісто на кефірі готується буквально за кілька хвилин і не потребує складних інгредієнтів. Додавання ковбаси та зелені робить смак насиченим і трохи нагадує домашню піцу, але в більш простому форматі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 120 мл.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.;

ковбаса — 100 г.;

зелень — за смаком.;

борошно — приблизно 250 г.;

сода — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Кефір змішати з яйцем, сіллю та цукром до однорідності. Додати дрібно нарізану ковбасу та зелень, перемішати. Борошно з’єднати із содою та поступово всипати в рідку основу. Замісити м’яке, трохи липке тісто. Змастити руки олією, сформувати корж і нарізати на невеликі шматочки або трикутники. Обсмажити на розігрітій сковороді в олії під кришкою до рум’яної скоринки з обох боків.

