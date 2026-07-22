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Главная Вкус Вместо дорогого языка: салат из куриных сердечек на ужин или праздничный стол

Вместо дорогого языка: салат из куриных сердечек на ужин или праздничный стол

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 13:44
Салат из куриных сердечек и фасоли: сытное блюдо на праздник и на каждый день
Салат с куриными сердечками. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется удивить гостей оригинальным и в то же время бюджетным салатом, этот рецепт станет отличным выбором. Нежные куриные сердечки, фасоль, пикантная морковь по-корейски и свежая зелень создают гармоничное сочетание вкусов. После недолгого охлаждения салат становится еще вкуснее и ароматнее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриные сердечки — 200 г;
  • отварная или консервированная фасоль — 150 г;
  • морковь по-корейски — 150 г;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • петрушка — по вкусу;
  • майонез, сметана или натуральный йогурт — для заправки.

Для варки сердечек:

  • вода;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • смесь перцев — по вкусу;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Для моркови по-корейски:

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  • морковь — 1 крупная;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — ½ ч. л.;
  • молотый кориандр — ½ ч. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.
рецепт салату з курячими сердечками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриные сердечки отварить со специями, луком и сливочным маслом до готовности, остудить и нарезать соломкой.
  2. Морковь натереть, смешать с чесноком, специями, уксусом и растительным маслом, оставить мариноваться на 20–30 минут.
  3. В салатнике смешать сердечки, фасоль, морковь по-корейски и измельченную зелень.
  4. Заправить майонезом, сметаной или натуральным йогуртом, перемешать и поставить в холодильник на 20–30 минут перед подачей.

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салат рецепт куриные сердца
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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