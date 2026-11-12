Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить домашнюю выпечку к чаю. Печенье формируется в виде конвертиков со сладкой начинкой, поэтому каждый кусочек получается особенно вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

соль — щепотка;

растительное масло — 80 г;

сметана или натуральный йогурт — 130 г;

мука — 400 г;

разрыхлитель — 8 г;

ванилин — щепотка;

яблочное варенье — для начинки.

Тесто и повидло. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйцо смешать с сахаром и солью. Добавить масло, сметану или йогурт, перемешать. Постепенно добавить муку, разрыхлитель и ванилин и замесить мягкое тесто. Раскатать его, вырезать кружочки, в центр каждого выложить немного яблочного повидла и сложить края конвертиком. Переложить печенье на противень и выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут до легкого зарумянивания.

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