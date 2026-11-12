Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Возьмите 1 яйцо и 1 стакан муки: получается целая гора печенья

Возьмите 1 яйцо и 1 стакан муки: получается целая гора печенья

Ua ru
12 ноября 2026 22:21
Домашнее печенье с яблочным повидлом: нежная выпечка из простых продуктов Фото: gospodynka.com.ua
Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить домашнюю выпечку к чаю. Печенье формируется в виде конвертиков со сладкой начинкой, поэтому каждый кусочек получается особенно вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 80 г;
  • сметана или натуральный йогурт — 130 г;
  • мука — 400 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • ванилин — щепотка;
  • яблочное варенье — для начинки.
рецепт печива до чаю
Тесто и повидло. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйцо смешать с сахаром и солью. Добавить масло, сметану или йогурт, перемешать.
  2. Постепенно добавить муку, разрыхлитель и ванилин и замесить мягкое тесто.
  3. Раскатать его, вырезать кружочки, в центр каждого выложить немного яблочного повидла и сложить края конвертиком.
  4. Переложить печенье на противень и выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут до легкого зарумянивания.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

десерт рецепт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации