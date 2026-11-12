Возьмите 1 яйцо и 1 стакан муки: получается целая гора печенья
Ua ru
12 ноября 2026 22:21
Фото: gospodynka.com.ua
Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua
Этот простой рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить домашнюю выпечку к чаю. Печенье формируется в виде конвертиков со сладкой начинкой, поэтому каждый кусочек получается особенно вкусным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 60 г;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 80 г;
- сметана или натуральный йогурт — 130 г;
- мука — 400 г;
- разрыхлитель — 8 г;
- ванилин — щепотка;
- яблочное варенье — для начинки.
Способ приготовления
- Яйцо смешать с сахаром и солью. Добавить масло, сметану или йогурт, перемешать.
- Постепенно добавить муку, разрыхлитель и ванилин и замесить мягкое тесто.
- Раскатать его, вырезать кружочки, в центр каждого выложить немного яблочного повидла и сложить края конвертиком.
- Переложить печенье на противень и выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут до легкого зарумянивания.
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