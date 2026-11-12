Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий рецепт виручить, коли хочеться швидко приготувати домашню випічку до чаю. Печиво формується у вигляді конвертиків із солодкою начинкою, тому кожен шматочок виходить особливо смачним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 60 г;

сіль — дрібка;

олія — 80 г;

сметана або натуральний йогурт — 130 г;

борошно — 400 г;

розпушувач — 8 г;

ванілін — дрібка;

яблучне повидло — для начинки.

Тісто та повидло. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйце змішати із цукром і сіллю. Додати олію, сметану або йогурт, перемішати. Поступово додати борошно, розпушувач і ванілін і замісити м’яке тісто. Розкачати його, вирізати кружечки, у центр кожного викласти трохи яблучного повидла та скласти краї конвертиком. Перекласти печиво на деко й випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин до легкого зарум’янення.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.