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Головна Смак Візьміть 1 яйце та 1 склянку борошна: виходить ціла гора печива

Візьміть 1 яйце та 1 склянку борошна: виходить ціла гора печива

Ua ru
12 листопада 2026 22:21
Домашнє печиво з яблучним повидлом: ніжна випічка з простих продуктів Фото: gospodynka.com.ua
Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий рецепт виручить, коли хочеться швидко приготувати домашню випічку до чаю. Печиво формується у вигляді конвертиків із солодкою начинкою, тому кожен шматочок виходить особливо смачним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • сіль — дрібка;
  • олія — 80 г;
  • сметана або натуральний йогурт — 130 г;
  • борошно — 400 г;
  • розпушувач — 8 г;
  • ванілін — дрібка;
  • яблучне повидло — для начинки.
рецепт печива до чаю
Тісто та повидло. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйце змішати із цукром і сіллю. Додати олію, сметану або йогурт, перемішати.
  2. Поступово додати борошно, розпушувач і ванілін і замісити м’яке тісто.
  3. Розкачати його, вирізати кружечки, у центр кожного викласти трохи яблучного повидла та скласти краї конвертиком.
  4. Перекласти печиво на деко й випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин до легкого зарум’янення.

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десерт рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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