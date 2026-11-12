Візьміть 1 яйце та 1 склянку борошна: виходить ціла гора печива
Ua ru
12 листопада 2026 22:21
Фото: gospodynka.com.ua
Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua
Цей простий рецепт виручить, коли хочеться швидко приготувати домашню випічку до чаю. Печиво формується у вигляді конвертиків із солодкою начинкою, тому кожен шматочок виходить особливо смачним.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 60 г;
- сіль — дрібка;
- олія — 80 г;
- сметана або натуральний йогурт — 130 г;
- борошно — 400 г;
- розпушувач — 8 г;
- ванілін — дрібка;
- яблучне повидло — для начинки.
Спосіб приготування
- Яйце змішати із цукром і сіллю. Додати олію, сметану або йогурт, перемішати.
- Поступово додати борошно, розпушувач і ванілін і замісити м’яке тісто.
- Розкачати його, вирізати кружечки, у центр кожного викласти трохи яблучного повидла та скласти краї конвертиком.
- Перекласти печиво на деко й випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин до легкого зарум’янення.
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