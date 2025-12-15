Видео
Главная Вкус Забытое блюдо на Новый год — рецепт фаршированных куриных бедер

Забытое блюдо на Новый год — рецепт фаршированных куриных бедер

Дата публикации 15 декабря 2025 15:14
Забытое блюдо на Новый год — фаршированные куриные бедра с грибами и ананасами, рецепт с фото
Фаршированные куриные бедра. Фото: smakuiemo.com.ua

Фаршированные куриные бедра — именно то блюдо, которое когда-то готовили на большие праздники и которое сегодня незаслуженно исчезло из новогодних меню. Оно выглядит роскошно, готовится из доступных продуктов и всегда вызывает восторг гостей еще до первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 8 шт.;
  • соевый соус — 20 мл.;
  • горчица дижонская или обычная — 0,5-1 ст. л.;
  • смесь перцев — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • копченая паприка — 2 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • шампиньоны — 800 г;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • твердый сыр — 150-200 г;
  • ананасы консервированные — 1 банка;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриные бедра тщательно вымыть и хорошо обсушить. Аккуратно снять кожу, стараясь не повредить ее, ведь именно она станет оболочкой для начинки. Мясо отделить от костей, мелко нарезать и переложить в глубокую миску.

фаршировані курячі стегна
Куриные бедра. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить к мясу соевый соус, горчицу, смесь перцев, копченую паприку, сушеный чеснок и немного соли. Тщательно перемешать, чтобы специи равномерно покрыли курятину. Шампиньоны нарезать мелкими кусочками, обжарить на растительном масле до полного испарения жидкости. Снять с огня и дать немного остыть. Добавить грибы к мясу вместе с нарезанными ананасами и натертым твердым сыром, перемешать начинку до однородности.

смачні курячі стегна на новий рік
Приготовление начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Полученную массу осторожно выложить в подготовленную куриную кожу, сформировать аккуратные рулеты и закрепить края зубочистками или кулинарной нитью. Выложить фаршированные бедра на противень, смазанный растительным маслом.

фарширована курка на новий рік
Процесс фаршировки куриных бедер. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать при температуре 190 °C в течение 40-45 минут, пока кожа не станет румяной, а начинка — сочной и ароматной.

рецепт фаршированих курячих стегон в духовці
Запеченные фаршированные куриные бедра. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые фаршированные куриные бедра подавать горячими или теплыми. В разрезе они выглядят особенно эффектно, а сочетание курицы, грибов, сыра и ананасов делает это блюдо настоящей изюминкой новогоднего стола.

рецепт грибы курица Что приготовить на Новый год Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
