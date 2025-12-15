Забытое блюдо на Новый год — фаршированные куриные бедра с грибами и ананасами, рецепт с фото

Забытое блюдо на Новый год — рецепт фаршированных куриных бедер
Фаршированные куриные бедра — именно то блюдо, которое когда-то готовили на большие праздники и которое сегодня незаслуженно исчезло из новогодних меню. Оно выглядит роскошно, готовится из доступных продуктов и всегда вызывает восторг гостей еще до первого кусочка.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 8 шт.;
- соевый соус — 20 мл.;
- горчица дижонская или обычная — 0,5-1 ст. л.;
- смесь перцев — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- копченая паприка — 2 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- шампиньоны — 800 г;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- твердый сыр — 150-200 г;
- ананасы консервированные — 1 банка;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриные бедра тщательно вымыть и хорошо обсушить. Аккуратно снять кожу, стараясь не повредить ее, ведь именно она станет оболочкой для начинки. Мясо отделить от костей, мелко нарезать и переложить в глубокую миску.
Добавить к мясу соевый соус, горчицу, смесь перцев, копченую паприку, сушеный чеснок и немного соли. Тщательно перемешать, чтобы специи равномерно покрыли курятину. Шампиньоны нарезать мелкими кусочками, обжарить на растительном масле до полного испарения жидкости. Снять с огня и дать немного остыть. Добавить грибы к мясу вместе с нарезанными ананасами и натертым твердым сыром, перемешать начинку до однородности.
Полученную массу осторожно выложить в подготовленную куриную кожу, сформировать аккуратные рулеты и закрепить края зубочистками или кулинарной нитью. Выложить фаршированные бедра на противень, смазанный растительным маслом.
Запекать при температуре 190 °C в течение 40-45 минут, пока кожа не станет румяной, а начинка — сочной и ароматной.
Готовые фаршированные куриные бедра подавать горячими или теплыми. В разрезе они выглядят особенно эффектно, а сочетание курицы, грибов, сыра и ананасов делает это блюдо настоящей изюминкой новогоднего стола.
