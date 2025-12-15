Забута страва на Новий рік — фаршировані курячі стегна з грибами та ананасами, рецепт з фото

Фаршировані курячі стегна. Фото: smakuiemo.com.ua

Фаршировані курячі стегна — саме та страва, яку колись готували на великі свята і яка сьогодні незаслужено зникла з новорічних меню. Вона виглядає розкішно, готується з доступних продуктів і завжди викликає захоплення гостей ще до першого шматочка.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі стегна — 8 шт.;

соєвий соус — 20 мл;

гірчиця діжонська або звичайна — 0,5–1 ст. л.;

суміш перців — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

копчена паприка — 2 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

шампіньйони — 800 г;

рослинна олія — 4 ст. л.;

твердий сир — 150–200 г;

ананаси консервовані — 1 банка;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Курячі стегна ретельно вимити та добре обсушити. Акуратно зняти шкіру, намагаючись не пошкодити її, адже саме вона стане оболонкою для начинки. М’ясо відокремити від кісток, дрібно нарізати та перекласти у глибоку миску.

Курячі стегна. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати до м’яса соєвий соус, гірчицю, суміш перців, копчену паприку, сушений часник і трохи солі. Ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно покрили курятину. Шампіньйони нарізати дрібними шматочками, обсмажити на рослинній олії до повного випаровування рідини. Зняти з вогню та дати трохи охолонути. Додати гриби до м’яса разом із нарізаними ананасами та натертим твердим сиром, перемішати начинку до однорідності.

Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Отриману масу обережно викласти у підготовлену курячу шкіру, сформувати акуратні рулети та закріпити краї зубочистками або кулінарною ниткою. Викласти фаршировані стегна на деко, змащене олією.

Процес фарширування курячих стегон. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати при температурі 190 °C протягом 40–45 хвилин, доки шкіра не стане рум’яною, а начинка — соковитою та ароматною.

Запечені фаршировані курячі стегна. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові фаршировані курячі стегна подавати гарячими або теплими. На розрізі вони виглядають особливо ефектно, а поєднання курятини, грибів, сиру й ананасів робить цю страву справжньою родзинкою новорічного столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.