Забытый рецепт домашнего медовика: лучше современных тортов
Дата публикации 27 апреля 2026 03:04
Домашний медовик домашний. Фото: smachnenke.com.ua
Этот медовик — настоящая классика, которая не теряет своей популярности. Тонкие коржи с медовым ароматом и нежный крем создают идеальное сочетание. Простой способ приготовления позволяет получить десерт, который легко превосходит многие современные торты.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливочное масло или маргарин — 100 г;
- сахар — 200 г;
- мед — 100 г;
- сода — 1 ч. л.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 500 г.
Для крема:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 200 г;
- кукурузный крахмал — 70 г;
- молоко — 700 мл.;
- сливки — 200 г;
- ванилин — по вкусу.
Способ приготовления
- Для крема смешать яйцо с сахаром и крахмалом, добавить молоко и варить до загустения, постоянно помешивая. Охладить.
- Для теста растопить масло с сахаром и медом, добавить соду, перемешать.
- После легкого охлаждения вмешать яйца и постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на 8 частей, каждую тонко раскатать и выпекать при 180°C 5-6 минут.
- К охлажденному крему добавить сливки и ванилин, взбить до нежной консистенции.
- Коржи смазать кремом, сформировать торт и обсыпать крошкой.
