Україна
Забытый рецепт домашнего медовика: лучше современных тортов

Забытый рецепт домашнего медовика: лучше современных тортов

Дата публикации 27 апреля 2026 03:04
Домашний медовик домашний. Фото: smachnenke.com.ua

Этот медовик — настоящая классика, которая не теряет своей популярности. Тонкие коржи с медовым ароматом и нежный крем создают идеальное сочетание. Простой способ приготовления позволяет получить десерт, который легко превосходит многие современные торты.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливочное масло или маргарин — 100 г;
  • сахар — 200 г;
  • мед — 100 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 500 г.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • кукурузный крахмал — 70 г;
  • молоко — 700 мл.;
  • сливки — 200 г;
  • ванилин — по вкусу.
рецепт смачного медівника
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Для крема смешать яйцо с сахаром и крахмалом, добавить молоко и варить до загустения, постоянно помешивая. Охладить.
  2. Для теста растопить масло с сахаром и медом, добавить соду, перемешать.
  3. После легкого охлаждения вмешать яйца и постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто.
  4. Разделить тесто на 8 частей, каждую тонко раскатать и выпекать при 180°C 5-6 минут.
  5. К охлажденному крему добавить сливки и ванилин, взбить до нежной консистенции.
  6. Коржи смазать кремом, сформировать торт и обсыпать крошкой.

Юлия Щербак - Редактор
