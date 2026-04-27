Забытый рецепт домашнего медовика: лучше современных тортов

Домашний медовик домашний. Фото: smachnenke.com.ua

Этот медовик — настоящая классика, которая не теряет своей популярности. Тонкие коржи с медовым ароматом и нежный крем создают идеальное сочетание. Простой способ приготовления позволяет получить десерт, который легко превосходит многие современные торты.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливочное масло или маргарин — 100 г;

сахар — 200 г;

мед — 100 г;

сода — 1 ч. л.;

яйца — 3 шт.;

мука — 500 г.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 200 г;

кукурузный крахмал — 70 г;

молоко — 700 мл.;

сливки — 200 г;

ванилин — по вкусу.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для крема смешать яйцо с сахаром и крахмалом, добавить молоко и варить до загустения, постоянно помешивая. Охладить. Для теста растопить масло с сахаром и медом, добавить соду, перемешать. После легкого охлаждения вмешать яйца и постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто. Разделить тесто на 8 частей, каждую тонко раскатать и выпекать при 180°C 5-6 минут. К охлажденному крему добавить сливки и ванилин, взбить до нежной консистенции. Коржи смазать кремом, сформировать торт и обсыпать крошкой.

