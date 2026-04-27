Забутий рецепт домашнього медовика: кращий за сучасні торти

Домашній медовик. Фото: smachnenke.com.ua

Цей медовик — справжня класика, яка не втрачає своєї популярності. Тонкі коржі з медовим ароматом і ніжний крем створюють ідеальне поєднання. Простий спосіб приготування дозволяє отримати десерт, який легко перевершує багато сучасних тортів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вершкове масло або маргарин — 100 г;

цукор — 200 г;

мед — 100 г;

сода — 1 ч. л.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 500 г.

Для крема:

яйце — 1 шт.;

цукор — 200 г;

кукурудзяний крохмаль — 70 г;

молоко — 700 мл.;

вершки — 200 г;

ванілін — за смаком.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Для крему змішати яйце з цукром і крохмалем, додати молоко та варити до загустіння, постійно помішуючи. Охолодити. Для тіста розтопити масло з цукром і медом, додати соду, перемішати. Після легкого охолодження вмішати яйця та поступово додати борошно, замісити м’яке тісто. Розділити тісто на 8 частин, кожну тонко розкачати й випікати при 180°C 5–6 хвилин. До охолодженого крему додати вершки та ванілін, збити до ніжної консистенції. Коржі змастити кремом, сформувати торт і обсипати крихтою.

Читайте також:

