Україна
Головна Смак Забутий рецепт домашнього медовика: кращий за сучасні торти

Забутий рецепт домашнього медовика: кращий за сучасні торти

Дата публікації: 27 квітня 2026 03:04
Забутий рецепт домашнього медовика: кращий за сучасні торти
Домашній медовик. Фото: smachnenke.com.ua

Цей медовик — справжня класика, яка не втрачає своєї популярності. Тонкі коржі з медовим ароматом і ніжний крем створюють ідеальне поєднання. Простий спосіб приготування дозволяє отримати десерт, який легко перевершує багато сучасних тортів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • вершкове масло або маргарин — 100 г;
  • цукор — 200 г;
  • мед — 100 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 500 г.

Для крема:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 70 г;
  • молоко — 700 мл.;
  • вершки — 200 г;
  • ванілін — за смаком.
Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Для крему змішати яйце з цукром і крохмалем, додати молоко та варити до загустіння, постійно помішуючи. Охолодити.
  2. Для тіста розтопити масло з цукром і медом, додати соду, перемішати. 
  3. Після легкого охолодження вмішати яйця та поступово додати борошно, замісити м’яке тісто.
  4. Розділити тісто на 8 частин, кожну тонко розкачати й випікати при 180°C 5–6 хвилин.
  5. До охолодженого крему додати вершки та ванілін, збити до ніжної консистенції.
  6. Коржі змастити кремом, сформувати торт і обсипати крихтою.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
