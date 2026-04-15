Главная Вкус Забытый торт "Молочная девочка": быстрый рецепт за 30 минут

Забытый торт "Молочная девочка": быстрый рецепт за 30 минут

Дата публикации 15 апреля 2026 03:04
Торт "Молочная девочка". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот торт недаром называют одним из самых нежных домашних десертов. Легкие коржи, молочный крем и аромат ванили создают идеальное сочетание, которое нравится с первого кусочка. Простой в приготовлении, но выглядит как настоящий праздничный десерт.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Для бисквита:

  • сгущенное молоко — 370 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • белок — 1 шт.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • мука — 200 г.

Для ванильного ганаша:

  • сливки (часть 1) — 200 мл.;
  • белый шоколад — 200 г;
  • сливки (часть 2) — 200 мл.;
  • ваниль — 1 стручок;
  • глюкозный сироп или мед — 30 г.

Для крема:

  • молоко — 300 мл.;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • сахар — 50 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сливки — 150 мл.;
  • маскарпоне или крем-сыр — 150 г.

Для пропитки:

  • молоко — 200 мл.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик.
Способ приготовления

  1. Сливки прогреть с ванилью и сиропом, добавить шоколад и перемешать до однородности.
  2. Добавить вторую часть сливок, перебить до гладкости и охладить, после чего взбить.
  3. Сгущенное молоко смешать с яйцами, белком и растопленным маслом. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.
  4. Выкладывать тонкие лепешки на пергамент и выпекать при 180 °C примерно 5-6 минут. Остудить.
  5. Молоко смешать с крахмалом и сахаром, прогреть до загустения, добавить масло и охладить.
  6. Отдельно взбить сливки с творогом и соединить с основой.
  7. Молоко с ванильным сахаром прогреть и охладить.
  8. Собирать торт слоями: коржи пропитать молоком, смазать кремом.
  9. Верх покрыть кремом и украсить ганашем.
  10. Дать настояться несколько часов в холодильнике.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
