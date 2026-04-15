Забытый торт "Молочная девочка": быстрый рецепт за 30 минут

Этот торт недаром называют одним из самых нежных домашних десертов. Легкие коржи, молочный крем и аромат ванили создают идеальное сочетание, которое нравится с первого кусочка. Простой в приготовлении, но выглядит как настоящий праздничный десерт.

Для бисквита:

сгущенное молоко — 370 г;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

белок — 1 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 200 г.

Для ванильного ганаша:

сливки (часть 1) — 200 мл.;

белый шоколад — 200 г;

сливки (часть 2) — 200 мл.;

ваниль — 1 стручок;

глюкозный сироп или мед — 30 г.

Для крема:

молоко — 300 мл.;

кукурузный крахмал — 20 г;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

сливки — 150 мл.;

маскарпоне или крем-сыр — 150 г.

Для пропитки:

молоко — 200 мл.;

ванильный сахар — 1 пакетик.

Способ приготовления

Сливки прогреть с ванилью и сиропом, добавить шоколад и перемешать до однородности. Добавить вторую часть сливок, перебить до гладкости и охладить, после чего взбить. Сгущенное молоко смешать с яйцами, белком и растопленным маслом. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Выкладывать тонкие лепешки на пергамент и выпекать при 180 °C примерно 5-6 минут. Остудить. Молоко смешать с крахмалом и сахаром, прогреть до загустения, добавить масло и охладить. Отдельно взбить сливки с творогом и соединить с основой. Молоко с ванильным сахаром прогреть и охладить. Собирать торт слоями: коржи пропитать молоком, смазать кремом. Верх покрыть кремом и украсить ганашем. Дать настояться несколько часов в холодильнике.

