Забытый торт "Молочная девочка": быстрый рецепт за 30 минут
Этот торт недаром называют одним из самых нежных домашних десертов. Легкие коржи, молочный крем и аромат ванили создают идеальное сочетание, которое нравится с первого кусочка. Простой в приготовлении, но выглядит как настоящий праздничный десерт.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Для бисквита:
- сгущенное молоко — 370 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- белок — 1 шт.;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 200 г.
Для ванильного ганаша:
- сливки (часть 1) — 200 мл.;
- белый шоколад — 200 г;
- сливки (часть 2) — 200 мл.;
- ваниль — 1 стручок;
- глюкозный сироп или мед — 30 г.
Для крема:
- молоко — 300 мл.;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- сахар — 50 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сливки — 150 мл.;
- маскарпоне или крем-сыр — 150 г.
Для пропитки:
- молоко — 200 мл.;
- ванильный сахар — 1 пакетик.
Способ приготовления
- Сливки прогреть с ванилью и сиропом, добавить шоколад и перемешать до однородности.
- Добавить вторую часть сливок, перебить до гладкости и охладить, после чего взбить.
- Сгущенное молоко смешать с яйцами, белком и растопленным маслом. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.
- Выкладывать тонкие лепешки на пергамент и выпекать при 180 °C примерно 5-6 минут. Остудить.
- Молоко смешать с крахмалом и сахаром, прогреть до загустения, добавить масло и охладить.
- Отдельно взбить сливки с творогом и соединить с основой.
- Молоко с ванильным сахаром прогреть и охладить.
- Собирать торт слоями: коржи пропитать молоком, смазать кремом.
- Верх покрыть кремом и украсить ганашем.
- Дать настояться несколько часов в холодильнике.
Читайте Новини.LIVE!