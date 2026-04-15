Забутий торт "Молочна дівчинка": швидкий рецепт за 30 хвилин

Торт "Молочна дівчинка".

Цей торт недарма називають одним із найніжніших домашніх десертів. Легкі коржі, молочний крем і аромат ванілі створюють ідеальне поєднання, яке подобається з першого шматочка. Простий у приготуванні, але виглядає як справжній святковий десерт.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Для бісквіту:

згущене молоко — 370 г;

вершкове масло — 100 г;

яйця — 2 шт.;

білок — 1 шт.;

розпушувач — 10 г;

борошно — 200 г.

Для ванільного ганашу:

вершки (частина 1) — 200 мл.;

білий шоколад — 200 г;

вершки (частина 2) — 200 мл.;

ваніль — 1 стручок;

глюкозний сироп або мед — 30 г.

Для крема:

Читайте також:

молоко — 300 мл.;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

цукор — 50 г;

вершкове масло — 50 г;

вершки — 150 мл.;

маскарпоне або крем-сир — 150 г.

Для просочення:

молоко — 200 мл.;

ванільний цукор — 1 пакетик.

Спосіб приготування

Вершки прогріти з ваніллю та сиропом, додати шоколад і перемішати до однорідності. Додати другу частину вершків, перебити до гладкості й охолодити, після чого збити. Згущене молоко змішати з яйцями, білком і розтопленим маслом. Додати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Викладати тонкі коржі на пергамент і випікати при 180 °C приблизно 5–6 хвилин. Остудити. Молоко змішати з крохмалем і цукром, прогріти до загустіння, додати масло й охолодити. Окремо збити вершки з сиром і з’єднати з основою. Молоко з ванільним цукром прогріти й охолодити. Збирати торт шарами: коржі просочити молоком, змастити кремом. Верх покрити кремом і прикрасити ганашем. Дати настоятися кілька годин у холодильнику.

