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Главная Вкус Закарпатское жаркое с мясом на луковой подушке: рецепт ужина

Закарпатское жаркое с мясом на луковой подушке: рецепт ужина

Ua ru
1 сентября 2026 21:04
Закарпатская жаркое из свинины: сочное мясо в густом соусе
Закарпатская запеканка с мясом. Фото: кадр из видео

Это жаркое готовится на обычной сковороде и не требует сложных ингредиентов. Предварительная обжарка мяса помогает сохранить сочность, а лук и сметанно-томатный соус делают блюдо особенно нежным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свинина — 800 г;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • сало или растительное масло — для жарки.

Для подливы:

  • лук — 2–3 крупных шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сладкая паприка — 1 ч. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • густая сметана — 100 г;
  • кетчуп, томатный соус или сок — 200 мл;
  • вода — по необходимости.

Для подачи:

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  • картофельное пюре;
  • маринованный красный лук;
  • маринованный огурец.
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Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Свинину нарезать порционными кусочками, слегка отбить с одной стороны, посолить и поперчить.
  2. На хорошо разогретой сковороде обжарить мясо на сале или растительном масле до румяной корочки с обеих сторон. Переложить на тарелку.
  3. В той же сковороде обжарить нарезанный лук до мягкости.
  4. Добавить измельченный чеснок и паприку, перемешать.
  5. Добавить муку и прогреть примерно минуту.
  6. Вернуть свинину в сковороду, добавить сметану, томатный соус и немного воды, чтобы подлива почти покрывала мясо.
  7. Накрыть крышкой и тушить на минимальном огне около 30 минут. При необходимости в конце отрегулировать вкус солью и перцем.
  8. Подавать жаркое горячим с картофельным пюре, маринованным луком или соленым огурцом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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