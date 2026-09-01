Закарпатская жаркое из свинины: сочное мясо в густом соусе

Закарпатское жаркое с мясом на луковой подушке: рецепт ужина
Это жаркое готовится на обычной сковороде и не требует сложных ингредиентов. Предварительная обжарка мяса помогает сохранить сочность, а лук и сметанно-томатный соус делают блюдо особенно нежным.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина — 800 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- сало или растительное масло — для жарки.
Для подливы:
- лук — 2–3 крупных шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- густая сметана — 100 г;
- кетчуп, томатный соус или сок — 200 мл;
- вода — по необходимости.
Для подачи:
- картофельное пюре;
- маринованный красный лук;
- маринованный огурец.
Способ приготовления
- Свинину нарезать порционными кусочками, слегка отбить с одной стороны, посолить и поперчить.
- На хорошо разогретой сковороде обжарить мясо на сале или растительном масле до румяной корочки с обеих сторон. Переложить на тарелку.
- В той же сковороде обжарить нарезанный лук до мягкости.
- Добавить измельченный чеснок и паприку, перемешать.
- Добавить муку и прогреть примерно минуту.
- Вернуть свинину в сковороду, добавить сметану, томатный соус и немного воды, чтобы подлива почти покрывала мясо.
- Накрыть крышкой и тушить на минимальном огне около 30 минут. При необходимости в конце отрегулировать вкус солью и перцем.
- Подавать жаркое горячим с картофельным пюре, маринованным луком или соленым огурцом.
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