Закарпатская жаркое из свинины: сочное мясо в густом соусе

Закарпатская запеканка с мясом. Фото: кадр из видео

Это жаркое готовится на обычной сковороде и не требует сложных ингредиентов. Предварительная обжарка мяса помогает сохранить сочность, а лук и сметанно-томатный соус делают блюдо особенно нежным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свинина — 800 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

сало или растительное масло — для жарки.

Для подливы:

лук — 2–3 крупных шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

мука — 1 ст. л.;

густая сметана — 100 г;

кетчуп, томатный соус или сок — 200 мл;

вода — по необходимости.

Для подачи:

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картофельное пюре;

маринованный красный лук;

маринованный огурец.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Свинину нарезать порционными кусочками, слегка отбить с одной стороны, посолить и поперчить. На хорошо разогретой сковороде обжарить мясо на сале или растительном масле до румяной корочки с обеих сторон. Переложить на тарелку. В той же сковороде обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить измельченный чеснок и паприку, перемешать. Добавить муку и прогреть примерно минуту. Вернуть свинину в сковороду, добавить сметану, томатный соус и немного воды, чтобы подлива почти покрывала мясо. Накрыть крышкой и тушить на минимальном огне около 30 минут. При необходимости в конце отрегулировать вкус солью и перцем. Подавать жаркое горячим с картофельным пюре, маринованным луком или соленым огурцом.

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