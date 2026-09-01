Закарпатська печеня зі свинини: соковите м'ясо в густій підливі

Закарпатська печеня з м'ясом на цибулевій подушці: рецепт вечері
Ця печеня готується у звичайній сковороді та не потребує складних інгредієнтів. Попереднє обсмажування м’яса допомагає зберегти соковитість, а цибуля та сметанно-томатний соус роблять страву особливо ніжною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина — 800 г;
- сіль, чорний мелений перець — до смаку;
- смалець або олія — для смаження.
Для підливи:
- цибуля — 2–3 великі шт.;
- часник — 3 зубчики;
- солодка паприка — 1 ч. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- густа сметана — 100 г;
- кетчуп, томатний соус або сік — 200 мл;
- вода — за потреби.
Для подачі:
- картопляне пюре;
- маринована червона цибуля;
- квашений огірок.
Спосіб приготування
- Свинину нарізати порційними шматочками, злегка відбити з одного боку, посолити та поперчити.
- На добре розігрітій сковороді обсмажити м’ясо на смальці або олії до рум’яної скоринки з обох боків. Перекласти на тарілку.
- У тій самій сковороді обсмажити нарізану цибулю до м’якості.
- Додати подрібнений часник і паприку, перемішати.
- Додати борошно та прогріти приблизно хвилину.
- Повернути свинину в сковороду, додати сметану, томатний соус і трохи води, щоб підлива майже покривала м’ясо.
- Накрити кришкою та тушкувати на мінімальному вогні близько 30 хвилин. За потреби наприкінці відрегулювати смак сіллю та перцем.
- Подавати печеню гарячою з картопляним пюре, маринованою цибулею або квашеним огірком.
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