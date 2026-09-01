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Головна Смак Закарпатська печеня з м'ясом на цибулевій подушці: рецепт вечері

Закарпатська печеня з м'ясом на цибулевій подушці: рецепт вечері

Ua ru
1 вересня 2026 21:04
Закарпатська печеня зі свинини: соковите м'ясо в густій підливі
Закарпатська печеня з м'ясом. Фото: кадр з відео

Ця печеня готується у звичайній сковороді та не потребує складних інгредієнтів. Попереднє обсмажування м’яса допомагає зберегти соковитість, а цибуля та сметанно-томатний соус роблять страву особливо ніжною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • свинина — 800 г;
  • сіль, чорний мелений перець — до смаку;
  • смалець або олія — для смаження.

Для підливи:

  • цибуля — 2–3 великі шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • солодка паприка — 1 ч. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • густа сметана — 100 г;
  • кетчуп, томатний соус або сік — 200 мл;
  • вода — за потреби.

Для подачі:

Читайте також:
  • картопляне пюре;
  • маринована червона цибуля;
  • квашений огірок.
рецепт вечері зі свинини
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Свинину нарізати порційними шматочками, злегка відбити з одного боку, посолити та поперчити.
  2. На добре розігрітій сковороді обсмажити м’ясо на смальці або олії до рум’яної скоринки з обох боків. Перекласти на тарілку.
  3. У тій самій сковороді обсмажити нарізану цибулю до м’якості.
  4. Додати подрібнений часник і паприку, перемішати.
  5. Додати борошно та прогріти приблизно хвилину.
  6. Повернути свинину в сковороду, додати сметану, томатний соус і трохи води, щоб підлива майже покривала м’ясо.
  7. Накрити кришкою та тушкувати на мінімальному вогні близько 30 хвилин. За потреби наприкінці відрегулювати смак сіллю та перцем.
  8. Подавати печеню гарячою з картопляним пюре, маринованою цибулею або квашеним огірком.

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м'ясо Вечеря рецепт закарпатська кухня пюре
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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