Закарпатська печеня зі свинини: соковите м'ясо в густій підливі

Закарпатська печеня з м'ясом. Фото: кадр з відео

Ця печеня готується у звичайній сковороді та не потребує складних інгредієнтів. Попереднє обсмажування м’яса допомагає зберегти соковитість, а цибуля та сметанно-томатний соус роблять страву особливо ніжною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

свинина — 800 г;

сіль, чорний мелений перець — до смаку;

смалець або олія — для смаження.

Для підливи:

цибуля — 2–3 великі шт.;

часник — 3 зубчики;

солодка паприка — 1 ч. л.;

борошно — 1 ст. л.;

густа сметана — 100 г;

кетчуп, томатний соус або сік — 200 мл;

вода — за потреби.

Для подачі:

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картопляне пюре;

маринована червона цибуля;

квашений огірок.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Свинину нарізати порційними шматочками, злегка відбити з одного боку, посолити та поперчити. На добре розігрітій сковороді обсмажити м’ясо на смальці або олії до рум’яної скоринки з обох боків. Перекласти на тарілку. У тій самій сковороді обсмажити нарізану цибулю до м’якості. Додати подрібнений часник і паприку, перемішати. Додати борошно та прогріти приблизно хвилину. Повернути свинину в сковороду, додати сметану, томатний соус і трохи води, щоб підлива майже покривала м’ясо. Накрити кришкою та тушкувати на мінімальному вогні близько 30 хвилин. За потреби наприкінці відрегулювати смак сіллю та перцем. Подавати печеню гарячою з картопляним пюре, маринованою цибулею або квашеним огірком.

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