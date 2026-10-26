Маринованная скумбрия. Фото: smachnenke.com.ua

Если ищете оригинальную закуску к картофелю, попробуйте скумбрию в пикантном соусе. Рыба получается сочной, лук — ароматным, а маринад придает блюду приятную остроту. Блюдо удобно приготовить заранее и подать охлажденным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

скумбрия — 1 кг;

лук — 2 средних шт.;

кетчуп чили — 250 г;

сахар — 3 ст. л.;

соль — до 1 ст. л. без горки;

столовый уксус 9% — 50 г;

растительное масло — 100 г.

Маринованная скумбрия. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Скумбрию разморозить в холодильнике, очистить, удалить потроха и нарезать кусочками. Выложить в форму, накрыть фольгой и запекать при температуре 180 °C примерно 20–25 минут, до готовности. Дать немного остыть. Для маринада смешать кетчуп чили, сахар, масло, уксус и соль по вкусу. Довести до кипения и снять с огня. Лук нарезать кольцами или полукольцами. В контейнер выложить слоями рыбу и лук, залить маринадом. Дать немного остыть, затем поставить в холодильник и оставить на сутки. Подавать холодной вместе с луком и соусом.

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