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Главная Вкус Закуска "Петровича" из скумбрии к картофелю: рыба в пикантном соусе

Закуска "Петровича" из скумбрии к картофелю: рыба в пикантном соусе

Ua ru
26 октября 2026 21:04
Скумбрия в томатно-остром маринаде: пикантная закуска к картофелю Фото: smachnenke.com.ua
Маринованная скумбрия. Фото: smachnenke.com.ua

Если ищете оригинальную закуску к картофелю, попробуйте скумбрию в пикантном соусе. Рыба получается сочной, лук — ароматным, а маринад придает блюду приятную остроту. Блюдо удобно приготовить заранее и подать охлажденным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • скумбрия — 1 кг;
  • лук — 2 средних шт.;
  • кетчуп чили — 250 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — до 1 ст. л. без горки;
  • столовый уксус 9% — 50 г;
  • растительное масло — 100 г.
рецепт маринованої скумбрії
Маринованная скумбрия. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Скумбрию разморозить в холодильнике, очистить, удалить потроха и нарезать кусочками.
  2. Выложить в форму, накрыть фольгой и запекать при температуре 180 °C примерно 20–25 минут, до готовности. Дать немного остыть.
  3. Для маринада смешать кетчуп чили, сахар, масло, уксус и соль по вкусу.
  4. Довести до кипения и снять с огня. Лук нарезать кольцами или полукольцами.
  5. В контейнер выложить слоями рыбу и лук, залить маринадом.
  6. Дать немного остыть, затем поставить в холодильник и оставить на сутки. Подавать холодной вместе с луком и соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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