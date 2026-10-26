Закуска "Петровича" из скумбрии к картофелю: рыба в пикантном соусе
Ua ru
26 октября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Маринованная скумбрия. Фото: smachnenke.com.ua
Если ищете оригинальную закуску к картофелю, попробуйте скумбрию в пикантном соусе. Рыба получается сочной, лук — ароматным, а маринад придает блюду приятную остроту. Блюдо удобно приготовить заранее и подать охлажденным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- скумбрия — 1 кг;
- лук — 2 средних шт.;
- кетчуп чили — 250 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — до 1 ст. л. без горки;
- столовый уксус 9% — 50 г;
- растительное масло — 100 г.
Способ приготовления
- Скумбрию разморозить в холодильнике, очистить, удалить потроха и нарезать кусочками.
- Выложить в форму, накрыть фольгой и запекать при температуре 180 °C примерно 20–25 минут, до готовности. Дать немного остыть.
- Для маринада смешать кетчуп чили, сахар, масло, уксус и соль по вкусу.
- Довести до кипения и снять с огня. Лук нарезать кольцами или полукольцами.
- В контейнер выложить слоями рыбу и лук, залить маринадом.
- Дать немного остыть, затем поставить в холодильник и оставить на сутки. Подавать холодной вместе с луком и соусом.
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