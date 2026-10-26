Маринована скумбрія. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте оригінальну закуску до картоплі, спробуйте скумбрію в пікантному соусі. Риба виходить соковитою, цибуля — ароматною, а маринад додає приємної гостроти. Страву зручно приготувати заздалегідь і подати охолодженою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

скумбрія — 1 кг;

цибуля — 2 середні шт.;

кетчуп чилі — 250 г;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — до 1 ст. л. без гірки;

столовий оцет 9% — 50 г;

рослинна олія — 100 г.

Маринована скумбрія. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Скумбрію розморозити в холодильнику, очистити, видалити нутрощі та нарізати шматочками. Викласти у форму, накрити фольгою й запікати за температури 180 °C приблизно 20–25 хвилин, до готовності. Дати трохи охолонути. Для маринаду змішати кетчуп чилі, цукор, олію, оцет і сіль за смаком. Довести до кипіння та зняти з вогню. Цибулю нарізати кільцями або півкільцями. У контейнер викласти шарами рибу й цибулю, залити маринадом. Дати трохи охолонути, потім поставити в холодильник і залишити на добу. Подавати холодною разом із цибулею та соусом.

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