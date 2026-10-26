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Головна Смак Закуска "Петровича" зі скумбрії до картоплі: риба в пікантному соусі

Закуска "Петровича" зі скумбрії до картоплі: риба в пікантному соусі

Ua ru
26 жовтня 2026 21:04
Скумбрія в томатно-гострому маринаді: пікантна закуска до картоплі Фото: smachnenke.com.ua
Маринована скумбрія. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте оригінальну закуску до картоплі, спробуйте скумбрію в пікантному соусі. Риба виходить соковитою, цибуля — ароматною, а маринад додає приємної гостроти. Страву зручно приготувати заздалегідь і подати охолодженою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • скумбрія — 1 кг;
  • цибуля — 2 середні шт.;
  • кетчуп чилі — 250 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — до 1 ст. л. без гірки;
  • столовий оцет 9% — 50 г;
  • рослинна олія — 100 г.
рецепт маринованої скумбрії
Маринована скумбрія. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Скумбрію розморозити в холодильнику, очистити, видалити нутрощі та нарізати шматочками.
  2. Викласти у форму, накрити фольгою й запікати за температури 180 °C приблизно 20–25 хвилин, до готовності. Дати трохи охолонути.
  3. Для маринаду змішати кетчуп чилі, цукор, олію, оцет і сіль за смаком.
  4. Довести до кипіння та зняти з вогню. Цибулю нарізати кільцями або півкільцями.
  5. У контейнер викласти шарами рибу й цибулю, залити маринадом.
  6. Дати трохи охолонути, потім поставити в холодильник і залишити на добу. Подавати холодною разом із цибулею та соусом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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