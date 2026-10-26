Закуска "Петровича" зі скумбрії до картоплі: риба в пікантному соусі
Ua ru
26 жовтня 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Маринована скумбрія. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо шукаєте оригінальну закуску до картоплі, спробуйте скумбрію в пікантному соусі. Риба виходить соковитою, цибуля — ароматною, а маринад додає приємної гостроти. Страву зручно приготувати заздалегідь і подати охолодженою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- скумбрія — 1 кг;
- цибуля — 2 середні шт.;
- кетчуп чилі — 250 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- сіль — до 1 ст. л. без гірки;
- столовий оцет 9% — 50 г;
- рослинна олія — 100 г.
Спосіб приготування
- Скумбрію розморозити в холодильнику, очистити, видалити нутрощі та нарізати шматочками.
- Викласти у форму, накрити фольгою й запікати за температури 180 °C приблизно 20–25 хвилин, до готовності. Дати трохи охолонути.
- Для маринаду змішати кетчуп чилі, цукор, олію, оцет і сіль за смаком.
- Довести до кипіння та зняти з вогню. Цибулю нарізати кільцями або півкільцями.
- У контейнер викласти шарами рибу й цибулю, залити маринадом.
- Дати трохи охолонути, потім поставити в холодильник і залишити на добу. Подавати холодною разом із цибулею та соусом.
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