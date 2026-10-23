Оселедець з хроном. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити звичне меню, спробуйте оселедець по-українськи з пікантною заправкою. Хрін і гірчиця надають рибі виразного смаку, а цибуля доповнює маринад. Найкраще готувати закуску заздалегідь, щоб шматочки встигли просочитися соусом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

оселедець солоний — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

олія — 200 мл;

хрін — 4 ст. л.;

гірчиця зерниста — 1 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — дрібка;

оцет 9% — 1–2 ст. л.

Оселедець та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Оселедець почистити, відокремити філе від хребта, видалити кісточки та нарізати шматочками. Цибулю нарізати півкільцями. Олію змішати з хроном до однорідності, додати гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет. Перемішати соус, викласти в нього рибу з цибулею та ретельно перемішати. Перекласти закуску в чисту банку, закрити й поставити в холодильник. Слабосолоний оселедець залишити маринуватися щонайменше на 2 години.

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