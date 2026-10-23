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Головна Смак Оселедець з хроном "по-українськи": рецепт закуски на осінь 2026

Оселедець з хроном "по-українськи": рецепт закуски на осінь 2026

Ua ru
23 жовтня 2026 01:04
Оселедець у пікантному соусі з хроном: оригінальна домашня закуска Фото: gospodynka.com.ua
Оселедець з хроном. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити звичне меню, спробуйте оселедець по-українськи з пікантною заправкою. Хрін і гірчиця надають рибі виразного смаку, а цибуля доповнює маринад. Найкраще готувати закуску заздалегідь, щоб шматочки встигли просочитися соусом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • оселедець солоний — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — 200 мл;
  • хрін — 4 ст. л.;
  • гірчиця зерниста — 1 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — дрібка;
  • оцет 9% — 1–2 ст. л.
рецепт закуски з оселедцем та хроном
Оселедець та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Оселедець почистити, відокремити філе від хребта, видалити кісточки та нарізати шматочками. Цибулю нарізати півкільцями.
  2. Олію змішати з хроном до однорідності, додати гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет.
  3. Перемішати соус, викласти в нього рибу з цибулею та ретельно перемішати.
  4. Перекласти закуску в чисту банку, закрити й поставити в холодильник.
  5. Слабосолоний оселедець залишити маринуватися щонайменше на 2 години.

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риба рецепт оселедець закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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