Оселедець з хроном "по-українськи": рецепт закуски на осінь 2026
Ua ru
23 жовтня 2026 01:04
Фото: gospodynka.com.ua
Оселедець з хроном. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо хочеться урізноманітнити звичне меню, спробуйте оселедець по-українськи з пікантною заправкою. Хрін і гірчиця надають рибі виразного смаку, а цибуля доповнює маринад. Найкраще готувати закуску заздалегідь, щоб шматочки встигли просочитися соусом.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- оселедець солоний — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — 200 мл;
- хрін — 4 ст. л.;
- гірчиця зерниста — 1 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — дрібка;
- оцет 9% — 1–2 ст. л.
Спосіб приготування
- Оселедець почистити, відокремити філе від хребта, видалити кісточки та нарізати шматочками. Цибулю нарізати півкільцями.
- Олію змішати з хроном до однорідності, додати гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет.
- Перемішати соус, викласти в нього рибу з цибулею та ретельно перемішати.
- Перекласти закуску в чисту банку, закрити й поставити в холодильник.
- Слабосолоний оселедець залишити маринуватися щонайменше на 2 години.
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