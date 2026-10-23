Селедка с хреном "по-украински": рецепт закуски на осень 2026
Ua ru
23 октября 2026 01:04
Фото: gospodynka.com.ua
Селедка с хреном. Фото: gospodynka.com.ua
Если хочется разнообразить привычное меню, попробуйте сельдь по-украински с пикантной заправкой. Хрен и горчица придают рыбе яркий вкус, а лук дополняет маринад. Лучше всего готовить закуску заранее, чтобы кусочки успели пропитаться соусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- соленая сельдь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 200 мл;
- хрен — 4 ст. л.;
- горчица зернистая — 1 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- чёрный молотый перец — щепотка;
- уксус 9% — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
- Селедку почистить, отделить филе от хребта, удалить косточки и нарезать кусочками. Лук нарезать полукольцами.
- Масло смешать с хреном до однородности, добавить горчицу, соль, сахар, перец и уксус.
- Перемешать соус, выложить в него рыбу с луком и тщательно перемешать.
- Переложить закуску в чистую банку, закрыть и поставить в холодильник.
- Слабосоленую сельдь оставить мариноваться не менее чем на 2 часа.
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