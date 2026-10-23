Селедка с хреном. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется разнообразить привычное меню, попробуйте сельдь по-украински с пикантной заправкой. Хрен и горчица придают рыбе яркий вкус, а лук дополняет маринад. Лучше всего готовить закуску заранее, чтобы кусочки успели пропитаться соусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

соленая сельдь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 200 мл;

хрен — 4 ст. л.;

горчица зернистая — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — щепотка;

уксус 9% — 1–2 ст. л.

Селедка и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Селедку почистить, отделить филе от хребта, удалить косточки и нарезать кусочками. Лук нарезать полукольцами. Масло смешать с хреном до однородности, добавить горчицу, соль, сахар, перец и уксус. Перемешать соус, выложить в него рыбу с луком и тщательно перемешать. Переложить закуску в чистую банку, закрыть и поставить в холодильник. Слабосоленую сельдь оставить мариноваться не менее чем на 2 часа.

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