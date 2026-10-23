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Главная Вкус Селедка с хреном "по-украински": рецепт закуски на осень 2026

Селедка с хреном "по-украински": рецепт закуски на осень 2026

Ua ru
23 октября 2026 01:04
Селедка в пикантном соусе с хреном: оригинальная домашняя закуска Фото: gospodynka.com.ua
Селедка с хреном. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется разнообразить привычное меню, попробуйте сельдь по-украински с пикантной заправкой. Хрен и горчица придают рыбе яркий вкус, а лук дополняет маринад. Лучше всего готовить закуску заранее, чтобы кусочки успели пропитаться соусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • соленая сельдь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 200 мл;
  • хрен — 4 ст. л.;
  • горчица зернистая — 1 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — щепотка;
  • уксус 9% — 1–2 ст. л.
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Селедка и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Селедку почистить, отделить филе от хребта, удалить косточки и нарезать кусочками. Лук нарезать полукольцами.
  2. Масло смешать с хреном до однородности, добавить горчицу, соль, сахар, перец и уксус.
  3. Перемешать соус, выложить в него рыбу с луком и тщательно перемешать.
  4. Переложить закуску в чистую банку, закрыть и поставить в холодильник.
  5. Слабосоленую сельдь оставить мариноваться не менее чем на 2 часа.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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