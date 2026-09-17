Селедка в духовке: нежная рыба с мягкими косточками и ароматным луком

Запеченная сельдь. Фото: кадр из видео

Такой способ приготовления позволяет превратить обычную сельдь в ароматное домашнее блюдо. Рыбу сначала нужно запечь при высокой температуре, а затем долго тушить на слабом огне. Подавать ее можно горячей или полностью охлаждённой — на следующий день вкус станет ещё насыщеннее.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

селедь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 крупные шт.;

растительное масло — 50 мл;

горячая вода — достаточно, чтобы покрыть рыбу;

соль — 2 ч. л.;

чёрный молотый перец — ½ ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.

Селедка и лук. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Селедку очистить от потрохов и пленок, удалить головы, хвосты и плавники. Нарезать рыбу кусочками примерно по 2 см. Лук нарезать полукольцами. Выложить большую часть лука на дно формы, сверху разложить сельдь. Посыпать солью и перцем, добавить оставшийся лук и лавровый лист. Добавить растительное масло и горячую воду до уровня рыбы. Накрыть форму крышкой и поставить в духовку, разогретую до 230 °C, на 15 минут. Затем уменьшить температуру до 150 °C и тушить ещё 2,5 часа. Готовую рыбу немного остудить и подавать к столу.

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