Селедка в духовке: нежная рыба с мягкими косточками и ароматным луком

Рецепт сельди в духовке: едят вместе с косточками
Такой способ приготовления позволяет превратить обычную сельдь в ароматное домашнее блюдо. Рыбу сначала нужно запечь при высокой температуре, а затем долго тушить на слабом огне. Подавать ее можно горячей или полностью охлаждённой — на следующий день вкус станет ещё насыщеннее.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- селедь — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 крупные шт.;
- растительное масло — 50 мл;
- горячая вода — достаточно, чтобы покрыть рыбу;
- соль — 2 ч. л.;
- чёрный молотый перец — ½ ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления
- Селедку очистить от потрохов и пленок, удалить головы, хвосты и плавники.
- Нарезать рыбу кусочками примерно по 2 см. Лук нарезать полукольцами.
- Выложить большую часть лука на дно формы, сверху разложить сельдь.
- Посыпать солью и перцем, добавить оставшийся лук и лавровый лист.
- Добавить растительное масло и горячую воду до уровня рыбы.
- Накрыть форму крышкой и поставить в духовку, разогретую до 230 °C, на 15 минут.
- Затем уменьшить температуру до 150 °C и тушить ещё 2,5 часа.
- Готовую рыбу немного остудить и подавать к столу.
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