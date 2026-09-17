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Главная Вкус Рецепт сельди в духовке: едят вместе с косточками

Рецепт сельди в духовке: едят вместе с косточками

Ua ru
17 сентября 2026 21:04
Селедка в духовке: нежная рыба с мягкими косточками и ароматным луком
Запеченная сельдь. Фото: кадр из видео

Такой способ приготовления позволяет превратить обычную сельдь в ароматное домашнее блюдо. Рыбу сначала нужно запечь при высокой температуре, а затем долго тушить на слабом огне. Подавать ее можно горячей или полностью охлаждённой — на следующий день вкус станет ещё насыщеннее.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • селедь — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 крупные шт.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • горячая вода — достаточно, чтобы покрыть рыбу;
  • соль — 2 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — ½ ч. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.
рецепт оселедця в духовці
Селедка и лук. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Селедку очистить от потрохов и пленок, удалить головы, хвосты и плавники.
  2. Нарезать рыбу кусочками примерно по 2 см. Лук нарезать полукольцами.
  3. Выложить большую часть лука на дно формы, сверху разложить сельдь.
  4. Посыпать солью и перцем, добавить оставшийся лук и лавровый лист.
  5. Добавить растительное масло и горячую воду до уровня рыбы.
  6. Накрыть форму крышкой и поставить в духовку, разогретую до 230 °C, на 15 минут.
  7. Затем уменьшить температуру до 150 °C и тушить ещё 2,5 часа.
  8. Готовую рыбу немного остудить и подавать к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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