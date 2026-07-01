Нежная рыба в овощном соусе: быстрый домашний рецепт хека

Рыба "по-еврейски" за 10 минут: понадобится 900 г хека
Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 21:04
Рыба "по-еврейски". Фото: gospodynka.com.ua
Эта рыба готовится настолько быстро, что её легко приготовить даже в будний день после работы. Хек получается нежным и сочным благодаря овощной подушке и легкому соусу. Блюдо простое, но настолько вкусное, что часто становится любимым в домашнем меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хек — 900 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- мука — 2–3 ст. л.;
- томатный соус — 2–3 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- вода — 250 мл.;
- соль, черный перец, паприка — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- укроп, зеленый лук — по желанию.
Способ приготовления
- Рыбу почистить, промыть и нарезать порционными кусочками.
- Посолить, поперчить и оставить на несколько минут.
- Обвалять в муке и обжарить на растительном масле до легкой золотистой корочки, не доводя до полной готовности.
- Отдельно приготовить овощную основу. Лук нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости.
- Добавить соль, перец и паприку, перемешать и выложить ровным слоем в сковороду, сверху уложить рыбу.
- Для соуса смешать томатный соус, сметану, воду и немного соли до однородной консистенции.
- Залить рыбу с овощами, накрыть крышкой и тушить примерно 15–20 минут на среднем огне. В конце добавить зелень по желанию.
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