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Главная Вкус Рыба "по-еврейски" за 10 минут: понадобится 900 г хека

Рыба "по-еврейски" за 10 минут: понадобится 900 г хека

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 21:04
Нежная рыба в овощном соусе: быстрый домашний рецепт хека
Рыба "по-еврейски". Фото: gospodynka.com.ua

Эта рыба готовится настолько быстро, что её легко приготовить даже в будний день после работы. Хек получается нежным и сочным благодаря овощной подушке и легкому соусу. Блюдо простое, но настолько вкусное, что часто становится любимым в домашнем меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хек — 900 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • мука — 2–3 ст. л.;
  • томатный соус — 2–3 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • вода — 250 мл.;
  • соль, черный перец, паприка — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • укроп, зеленый лук — по желанию.
рецепт приготування хека
Хек в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Рыбу почистить, промыть и нарезать порционными кусочками.
  2. Посолить, поперчить и оставить на несколько минут.
  3. Обвалять в муке и обжарить на растительном масле до легкой золотистой корочки, не доводя до полной готовности.
  4. Отдельно приготовить овощную основу. Лук нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости.
  5. Добавить соль, перец и паприку, перемешать и выложить ровным слоем в сковороду, сверху уложить рыбу.
  6. Для соуса смешать томатный соус, сметану, воду и немного соли до однородной консистенции.
  7. Залить рыбу с овощами, накрыть крышкой и тушить примерно 15–20 минут на среднем огне. В конце добавить зелень по желанию.

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рыба рецепт хек
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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