Ніжна риба в овочевому соусі: швидкий домашній рецепт хека

Риба "по-єврейськи". Фото: gospodynka.com.ua

Ця риба готується настільки швидко, що її легко зробити навіть у будній день після роботи. Хек виходить ніжним і соковитим завдяки овочевій подушці та легкому соусу. Страва проста, але настільки смачна, що часто стає улюбленою в домашньому меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

хек — 900 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

борошно — 2–3 ст. л.;

томатний соус — 2–3 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

вода — 250 мл.;

сіль, чорний перець, паприка — за смаком;

олія — для смаження;

кріп, зелена цибуля — за бажанням.

Хек у соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Рибу почистити, промити та нарізати порційними шматками. Посолити, поперчити й залишити на кілька хвилин. Обваляти в борошні та обсмажити на олії до легкої золотистої скоринки, не доводячи до повної готовності. Окремо приготувати овочеву основу. Цибулю нарізати, моркву натерти та обсмажити до м’якості. Додати сіль, перець і паприку, перемішати та викласти рівним шаром у сковороду, зверху розмістити рибу. Для соусу змішати томатний соус, сметану, воду та трохи солі до однорідності. Залити рибу з овочами, накрити кришкою та тушкувати приблизно 15–20 хвилин на середньому вогні. Наприкінці додати зелень за бажанням.

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