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Головна Смак Риба "по-єврейськи" за 10 хвилин: знадобиться 900 г хека

Риба "по-єврейськи" за 10 хвилин: знадобиться 900 г хека

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 21:04
Ніжна риба в овочевому соусі: швидкий домашній рецепт хека
Риба "по-єврейськи". Фото: gospodynka.com.ua

Ця риба готується настільки швидко, що її легко зробити навіть у будній день після роботи. Хек виходить ніжним і соковитим завдяки овочевій подушці та легкому соусу. Страва проста, але настільки смачна, що часто стає улюбленою в домашньому меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хек — 900 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • томатний соус — 2–3 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • вода — 250 мл.;
  • сіль, чорний перець, паприка — за смаком;
  • олія — для смаження;
  • кріп, зелена цибуля — за бажанням.
рецепт приготування хека
Хек у соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Рибу почистити, промити та нарізати порційними шматками.
  2. Посолити, поперчити й залишити на кілька хвилин. 
  3. Обваляти в борошні та обсмажити на олії до легкої золотистої скоринки, не доводячи до повної готовності.
  4. Окремо приготувати овочеву основу. Цибулю нарізати, моркву натерти та обсмажити до м’якості. 
  5. Додати сіль, перець і паприку, перемішати та викласти рівним шаром у сковороду, зверху розмістити рибу.
  6. Для соусу змішати томатний соус, сметану, воду та трохи солі до однорідності. 
  7. Залити рибу з овочами, накрити кришкою та тушкувати приблизно 15–20 хвилин на середньому вогні. Наприкінці додати зелень за бажанням.

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риба рецепт хек
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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