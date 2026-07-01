Ніжна риба в овочевому соусі: швидкий домашній рецепт хека

Риба "по-єврейськи" за 10 хвилин: знадобиться 900 г хека
Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 21:04
Риба "по-єврейськи". Фото: gospodynka.com.ua
Ця риба готується настільки швидко, що її легко зробити навіть у будній день після роботи. Хек виходить ніжним і соковитим завдяки овочевій подушці та легкому соусу. Страва проста, але настільки смачна, що часто стає улюбленою в домашньому меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хек — 900 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- томатний соус — 2–3 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- вода — 250 мл.;
- сіль, чорний перець, паприка — за смаком;
- олія — для смаження;
- кріп, зелена цибуля — за бажанням.
Спосіб приготування
- Рибу почистити, промити та нарізати порційними шматками.
- Посолити, поперчити й залишити на кілька хвилин.
- Обваляти в борошні та обсмажити на олії до легкої золотистої скоринки, не доводячи до повної готовності.
- Окремо приготувати овочеву основу. Цибулю нарізати, моркву натерти та обсмажити до м’якості.
- Додати сіль, перець і паприку, перемішати та викласти рівним шаром у сковороду, зверху розмістити рибу.
- Для соусу змішати томатний соус, сметану, воду та трохи солі до однорідності.
- Залити рибу з овочами, накрити кришкою та тушкувати приблизно 15–20 хвилин на середньому вогні. Наприкінці додати зелень за бажанням.
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