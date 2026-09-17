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Головна Смак Рецепт оселедця в духовці: з'їдається разом із кісточками

Рецепт оселедця в духовці: з'їдається разом із кісточками

Ua ru
17 вересня 2026 21:04
Оселедець у духовці: ніжна риба з м’якими кісточками та ароматною цибулею
Запечений оселедець. Фото: кадр з відео

Такий спосіб приготування дозволяє перетворити звичайний оселедець на ароматну домашню страву. Рибу спочатку запекти за високої температури, а потім довго томити на невеликому вогні. Подавати її можна гарячою або повністю охолодженою — наступного дня смак стане ще насиченішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • оселедець — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 великі шт.;
  • олія рослинна — 50 мл.;
  • гаряча вода — достатньо для покриття риби;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.
рецепт оселедця в духовці
Оселедець та цибуля. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Оселедець очистити від нутрощів і плівок, видалити голови, хвости та плавники.
  2. Нарізати рибу шматочками приблизно по 2 см. Цибулю нарізати півкільцями.
  3. Викласти більшу частину цибулі на дно форми, зверху розкласти оселедець.
  4. Посипати сіллю та перцем, додати решту цибулі й лавровий лист. 
  5. Додати олію та гарячу воду на рівень із рибою.
  6. Накрити форму кришкою й поставити в духовку, розігріту до 230 °C, на 15 хвилин.
  7. Потім зменшити температуру до 150 °C і томити ще 2,5 години.
  8. Готову рибу трохи охолодити та подавати до столу.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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