Оселедець у духовці: ніжна риба з м’якими кісточками та ароматною цибулею

Рецепт оселедця в духовці: з'їдається разом із кісточками
Такий спосіб приготування дозволяє перетворити звичайний оселедець на ароматну домашню страву. Рибу спочатку запекти за високої температури, а потім довго томити на невеликому вогні. Подавати її можна гарячою або повністю охолодженою — наступного дня смак стане ще насиченішим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- оселедець — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 великі шт.;
- олія рослинна — 50 мл.;
- гаряча вода — достатньо для покриття риби;
- сіль — 2 ч. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.
Спосіб приготування
- Оселедець очистити від нутрощів і плівок, видалити голови, хвости та плавники.
- Нарізати рибу шматочками приблизно по 2 см. Цибулю нарізати півкільцями.
- Викласти більшу частину цибулі на дно форми, зверху розкласти оселедець.
- Посипати сіллю та перцем, додати решту цибулі й лавровий лист.
- Додати олію та гарячу воду на рівень із рибою.
- Накрити форму кришкою й поставити в духовку, розігріту до 230 °C, на 15 хвилин.
- Потім зменшити температуру до 150 °C і томити ще 2,5 години.
- Готову рибу трохи охолодити та подавати до столу.
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