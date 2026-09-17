Оселедець у духовці: ніжна риба з м’якими кісточками та ароматною цибулею

Запечений оселедець. Фото: кадр з відео

Такий спосіб приготування дозволяє перетворити звичайний оселедець на ароматну домашню страву. Рибу спочатку запекти за високої температури, а потім довго томити на невеликому вогні. Подавати її можна гарячою або повністю охолодженою — наступного дня смак стане ще насиченішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

оселедець — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 великі шт.;

олія рослинна — 50 мл.;

гаряча вода — достатньо для покриття риби;

сіль — 2 ч. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.

Оселедець та цибуля. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Оселедець очистити від нутрощів і плівок, видалити голови, хвости та плавники. Нарізати рибу шматочками приблизно по 2 см. Цибулю нарізати півкільцями. Викласти більшу частину цибулі на дно форми, зверху розкласти оселедець. Посипати сіллю та перцем, додати решту цибулі й лавровий лист. Додати олію та гарячу воду на рівень із рибою. Накрити форму кришкою й поставити в духовку, розігріту до 230 °C, на 15 хвилин. Потім зменшити температуру до 150 °C і томити ще 2,5 години. Готову рибу трохи охолодити та подавати до столу.

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