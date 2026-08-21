Запеченные перцы в духовке с сыром и сметаной: новый рецепт на ужин

Запеченные перцы. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Запеченные перцы с творожной начинкой — простое блюдо, которое отлично подойдет для домашнего ужина. Нежная начинка из творога, феты и сулугуни хорошо сочетается со сладким запеченным перцем. Такой рецепт станет хорошей альтернативой привычным фаршированным перцам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

перец — 6 шт.;

кисломолочный сыр — 200–250 г;

сыр фета — 150 г;

сыр сулугуни — 100 г;

сметана или сливки — 100 г;

соль и перец — по вкусу.

Запеченные перцы. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Перец вымыть, разрезать пополам и очистить от семян. Выложить половинки в форму для запекания. Смешать творог с фетой, добавить соль и перец. Наполнить этой начинкой половинки перца. Сметану или сливки распределить сверху, а затем посыпать тёртым сулугуни. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, пока перец не станет мягким, а сыр сверху не подрумянится. Подавать перцы можно горячими как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясу или гарниру.

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