Запеченные перцы в духовке с сыром и сметаной: новый рецепт на ужин
Запеченные перцы с творожной начинкой — простое блюдо, которое отлично подойдет для домашнего ужина. Нежная начинка из творога, феты и сулугуни хорошо сочетается со сладким запеченным перцем. Такой рецепт станет хорошей альтернативой привычным фаршированным перцам.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- перец — 6 шт.;
- кисломолочный сыр — 200–250 г;
- сыр фета — 150 г;
- сыр сулугуни — 100 г;
- сметана или сливки — 100 г;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Перец вымыть, разрезать пополам и очистить от семян. Выложить половинки в форму для запекания.
- Смешать творог с фетой, добавить соль и перец. Наполнить этой начинкой половинки перца.
- Сметану или сливки распределить сверху, а затем посыпать тёртым сулугуни.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, пока перец не станет мягким, а сыр сверху не подрумянится.
- Подавать перцы можно горячими как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясу или гарниру.
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