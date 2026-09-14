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Главная Вкус Завтрак "Сковорода" за 5 минут: понадобится лаваш и 3 яйца

Завтрак "Сковорода" за 5 минут: понадобится лаваш и 3 яйца

Ua ru
14 сентября 2026 04:44
Завтрак из лаваша на сковороде: быстрый рецепт сытного блюда с яйцами, сосисками, помидором и сыром
Лаваш и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Лаваш нарезать соломкой, смешать с яйцами и молоком, а сверху добавить сосиски, помидор и сыр. Такой завтрак получается румяным, сочным и очень сытным. Рецепт особенно понравится тем, кто ценит простые блюда из доступных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • лаваш — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сосиски — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт сніданку з лавашем та яйцями
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лаваш скрутить трубочкой и нарезать соломкой.
  2. Яйца смешать с молоком и солью, влить в лаваш и перемешать.
  3. Сковороду смазать маслом, выложить лавашную массу и разровнять.
  4. Сосиски и помидор нарезать кубиками, выложить сверху и посыпать тертым сыром.
  5. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 15 минут, пока яйца полностью не схватится, а сыр не расплавится.

Делимся другими вкусными рецептами блюд на завтрак

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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