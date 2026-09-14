Завтрак из лаваша на сковороде: быстрый рецепт сытного блюда с яйцами, сосисками, помидором и сыром

Лаваш и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Лаваш нарезать соломкой, смешать с яйцами и молоком, а сверху добавить сосиски, помидор и сыр. Такой завтрак получается румяным, сочным и очень сытным. Рецепт особенно понравится тем, кто ценит простые блюда из доступных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

лаваш — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

соль — 1 ч. л.;

сосиски — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

помидор — 1 шт.;

растительное масло — для жарки.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лаваш скрутить трубочкой и нарезать соломкой. Яйца смешать с молоком и солью, влить в лаваш и перемешать. Сковороду смазать маслом, выложить лавашную массу и разровнять. Сосиски и помидор нарезать кубиками, выложить сверху и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 15 минут, пока яйца полностью не схватится, а сыр не расплавится.

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