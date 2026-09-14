Завтрак из лаваша на сковороде: быстрый рецепт сытного блюда с яйцами, сосисками, помидором и сыром

Завтрак "Сковорода" за 5 минут: понадобится лаваш и 3 яйца
Лаваш нарезать соломкой, смешать с яйцами и молоком, а сверху добавить сосиски, помидор и сыр. Такой завтрак получается румяным, сочным и очень сытным. Рецепт особенно понравится тем, кто ценит простые блюда из доступных продуктов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лаваш — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 100 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сосиски — 3 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- помидор — 1 шт.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Лаваш скрутить трубочкой и нарезать соломкой.
- Яйца смешать с молоком и солью, влить в лаваш и перемешать.
- Сковороду смазать маслом, выложить лавашную массу и разровнять.
- Сосиски и помидор нарезать кубиками, выложить сверху и посыпать тертым сыром.
- Накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 15 минут, пока яйца полностью не схватится, а сыр не расплавится.
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