Сніданок з лаваша на сковороді: швидкий рецепт ситної страви з яйцями, сосисками, помідором і сиром

Сніданок "Сковорідка" за 5 хвилин: знадобиться лаваш та 3 яйця
Лаваш нарізати соломкою, змішати з яйцями та молоком, а зверху додати сосиски, помідор і сир. Такий сніданок виходить рум’яним, соковитим і дуже ситним. Рецепт особливо сподобається тим, хто цінує прості страви з доступних продуктів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- лаваш — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 100 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сосиски — 3 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- помідор — 1 шт.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Лаваш скрутити трубочкою та нарізати соломкою.
- Яйця змішати з молоком і сіллю, влити до лаваша та перемішати.
- Сковорідку змастити олією, викласти лавашову масу та розрівняти.
- Сосиски й помідор нарізати кубиками, викласти зверху та посипати натертим сиром.
- Накрити кришкою та готувати на маленькому вогні близько 15 хвилин, поки яйця повністю не схопляться, а сир не розплавиться.
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