Сніданок з лаваша на сковороді: швидкий рецепт ситної страви з яйцями, сосисками, помідором і сиром

Лаваш та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Лаваш нарізати соломкою, змішати з яйцями та молоком, а зверху додати сосиски, помідор і сир. Такий сніданок виходить рум’яним, соковитим і дуже ситним. Рецепт особливо сподобається тим, хто цінує прості страви з доступних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

лаваш — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

молоко — 100 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

сосиски — 3 шт.;

сир твердий — 100 г;

помідор — 1 шт.;

олія — для смаження.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Лаваш скрутити трубочкою та нарізати соломкою. Яйця змішати з молоком і сіллю, влити до лаваша та перемішати. Сковорідку змастити олією, викласти лавашову масу та розрівняти. Сосиски й помідор нарізати кубиками, викласти зверху та посипати натертим сиром. Накрити кришкою та готувати на маленькому вогні близько 15 хвилин, поки яйця повністю не схопляться, а сир не розплавиться.

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