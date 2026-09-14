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Головна Смак Сніданок "Сковорідка" за 5 хвилин: знадобиться лаваш та 3 яйця

Сніданок "Сковорідка" за 5 хвилин: знадобиться лаваш та 3 яйця

Ua ru
14 вересня 2026 04:44
Сніданок з лаваша на сковороді: швидкий рецепт ситної страви з яйцями, сосисками, помідором і сиром
Лаваш та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Лаваш нарізати соломкою, змішати з яйцями та молоком, а зверху додати сосиски, помідор і сир. Такий сніданок виходить рум’яним, соковитим і дуже ситним. Рецепт особливо сподобається тим, хто цінує прості страви з доступних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • лаваш — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сосиски — 3 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • помідор — 1 шт.;
  • олія — для смаження.
рецепт сніданку з лавашем та яйцями
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Лаваш скрутити трубочкою та нарізати соломкою.
  2. Яйця змішати з молоком і сіллю, влити до лаваша та перемішати.
  3. Сковорідку змастити олією, викласти лавашову масу та розрівняти.
  4. Сосиски й помідор нарізати кубиками, викласти зверху та посипати натертим сиром.
  5. Накрити кришкою та готувати на маленькому вогні близько 15 хвилин, поки яйця повністю не схопляться, а сир не розплавиться.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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