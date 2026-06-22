Зеленый лук на зиму без потери вкуса: два способа заготовки

Зеленый лук на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Зеленый лук может оставаться свежим и ароматным даже зимой, если правильно его заготовить. Два простых способа помогут сохранить вкус и полезные свойства без лишних усилий и сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

зеленый лук — 0,5 кг;

соль — 1 ч. л.;

уксус — 1–2 ч. л.;

растительное масло — 30–50 г;

вода — до 0,5 л;

сахар — 2 ч. л.;

черный перец горошком — 10–15 шт.;

лавровый лист — 1 шт.

Приготовление заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Зеленый лук разделить на две части — зеленое перо и белую основу. Зелёное перо мелко нарезать, смешать с солью, уксусом и маслом. Выложить в стерилизованную банку, плотно утрамбовать и закрыть крышкой. Хранить в прохладном месте. Белую часть лука выложить в отдельную банку и залить кипятком на 10 минут. После этого воду слить, отмерить и довести объем до 0,5 л. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, перец и лавровый лист, довести до кипения. Добавить в банку уксус, залить горячим маринадом и плотно закрыть крышкой.

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