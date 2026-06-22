Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Зеленый лук на зиму: получается как свежий, зимой можно не покупать

Зеленый лук на зиму: получается как свежий, зимой можно не покупать

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 15:44
Зеленый лук на зиму без потери вкуса: два способа заготовки
Зеленый лук на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Зеленый лук может оставаться свежим и ароматным даже зимой, если правильно его заготовить. Два простых способа помогут сохранить вкус и полезные свойства без лишних усилий и сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • зеленый лук — 0,5 кг;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус — 1–2 ч. л.;
  • растительное масло — 30–50 г;
  • вода — до 0,5 л;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • черный перец горошком — 10–15 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.
рецепт зеленої цибулі
Приготовление заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Зеленый лук разделить на две части — зеленое перо и белую основу.
  2. Зелёное перо мелко нарезать, смешать с солью, уксусом и маслом.
  3. Выложить в стерилизованную банку, плотно утрамбовать и закрыть крышкой. Хранить в прохладном месте.
  4. Белую часть лука выложить в отдельную банку и залить кипятком на 10 минут.
  5. После этого воду слить, отмерить и довести объем до 0,5 л.
  6. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, перец и лавровый лист, довести до кипения.
  7. Добавить в банку уксус, залить горячим маринадом и плотно закрыть крышкой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

рецепт заготовка на зиму зеленый лук
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации