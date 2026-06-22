Зелена цибуля на зиму без втрати смаку: два способи заготовки

Зелена цибуля на зиму: виходить як свіжа, взимку можна не купувати
Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 15:44
Зелена цибуля на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Зелена цибуля може залишатися свіжою та ароматною навіть узимку, якщо правильно її заготовити. Два прості способи допомагають зберегти смак і користь без зайвих зусиль та складних інгредієнтів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- зелена цибуля — 0,5 кг;
- сіль — 1 ч. л.;
- оцет — 1–2 ч. л.;
- олія — 30–50 г;
- вода — до 0,5 л;
- цукор — 2 ч. л.;
- перець чорний горошком — 10–15 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
- Зелену цибуля розділити на дві частини — зелене перо та білу основу.
- Зелене перо дрібно нарізати, змішати із сіллю, оцтом та олією.
- Викласти у стерилізовану банку, щільно утрамбувати та закрити кришкою. Зберігати у прохолодному місці.
- Білу частину цибулі викласти в окрему банку та залити окропом на 10 хвилин.
- Після цього воду злити, відміряти та довести об’єм до 0,5 л.
- Приготувати маринад: у воду додати сіль, цукор, перець та лавровий лист, довести до кипіння.
- Додати в банку оцет, залити гарячим маринадом і щільно закрити кришкою.
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