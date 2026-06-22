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Головна Смак Зелена цибуля на зиму: виходить як свіжа, взимку можна не купувати

Зелена цибуля на зиму: виходить як свіжа, взимку можна не купувати

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 15:44
Зелена цибуля на зиму без втрати смаку: два способи заготовки
Зелена цибуля на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Зелена цибуля може залишатися свіжою та ароматною навіть узимку, якщо правильно її заготовити. Два прості способи допомагають зберегти смак і користь без зайвих зусиль та складних інгредієнтів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • зелена цибуля — 0,5 кг;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • оцет — 1–2 ч. л.;
  • олія — 30–50 г;
  • вода — до 0,5 л;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • перець чорний горошком — 10–15 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.
рецепт зеленої цибулі
Приготування заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Зелену цибуля розділити на дві частини — зелене перо та білу основу.
  2. Зелене перо дрібно нарізати, змішати із сіллю, оцтом та олією.
  3. Викласти у стерилізовану банку, щільно утрамбувати та закрити кришкою. Зберігати у прохолодному місці.
  4. Білу частину цибулі викласти в окрему банку та залити окропом на 10 хвилин.
  5. Після цього воду злити, відміряти та довести об’єм до 0,5 л.
  6. Приготувати маринад: у воду додати сіль, цукор, перець та лавровий лист, довести до кипіння.
  7. Додати в банку оцет, залити гарячим маринадом і щільно закрити кришкою.

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рецепт заготівля на зиму зелена цибуля
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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