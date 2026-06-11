Жареные чесночные стрелки: сезонный рецепт от Клопотенко
Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 12:04
Чесночные стрелки. Фото: klopotenko.com
Когда появляются молодые чесночные стрелки, это идеальный повод для быстрого сезонного блюда. Они получаются нежными, ароматными и с легкой пикантностью. Такой гарнир готовится за несколько минут и прекрасно дополняет любой обед или ужин.
Рецепт опубликован на сайте Евгения Клопотенко, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- чесночные стрелки — 150 г;
- сливочное масло — 30 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Чесночные стрелки промыть, обсушить и обрезать жесткие кончики и бутоны. Нарезать кусочками 5–7 см.
- На сковороде растопить сливочное масло.
- Выложить стрелки и обжаривать на среднем огне, помешивая, 5–7 минут до мягкости и изменения цвета.
- В конце посолить, перемешать и снять с огня.
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