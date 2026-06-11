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Главная Вкус Жареные чесночные стрелки: сезонный рецепт от Клопотенко

Жареные чесночные стрелки: сезонный рецепт от Клопотенко

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 12:04
Жареные чесночные стрелки: сезонный рецепт от Клопотенко
Чесночные стрелки. Фото: klopotenko.com

Когда появляются молодые чесночные стрелки, это идеальный повод для быстрого сезонного блюда. Они получаются нежными, ароматными и с легкой пикантностью. Такой гарнир готовится за несколько минут и прекрасно дополняет любой обед или ужин.

Рецепт опубликован на сайте Евгения Клопотенко, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • чесночные стрелки — 150 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — по вкусу.
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Жареные чесночные стрелки. Фото: klopotenko.com

Способ приготовления

  1. Чесночные стрелки промыть, обсушить и обрезать жесткие кончики и бутоны. Нарезать кусочками 5–7 см.
  2. На сковороде растопить сливочное масло.
  3. Выложить стрелки и обжаривать на среднем огне, помешивая, 5–7 минут до мягкости и изменения цвета.
  4. В конце посолить, перемешать и снять с огня.

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Евгений Клопотенко рецепт чесночные стрелки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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