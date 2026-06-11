Жареные чесночные стрелки: сезонный рецепт от Клопотенко

Чесночные стрелки. Фото: klopotenko.com

Когда появляются молодые чесночные стрелки, это идеальный повод для быстрого сезонного блюда. Они получаются нежными, ароматными и с легкой пикантностью. Такой гарнир готовится за несколько минут и прекрасно дополняет любой обед или ужин.

Рецепт опубликован на сайте Евгения Клопотенко, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

чесночные стрелки — 150 г;

сливочное масло — 30 г;

соль — по вкусу.

Жареные чесночные стрелки. Фото: klopotenko.com

Способ приготовления

Чесночные стрелки промыть, обсушить и обрезать жесткие кончики и бутоны. Нарезать кусочками 5–7 см. На сковороде растопить сливочное масло. Выложить стрелки и обжаривать на среднем огне, помешивая, 5–7 минут до мягкости и изменения цвета. В конце посолить, перемешать и снять с огня.

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