Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Смажені часникові стрілки: сезонний рецепт від Клопотенка

Смажені часникові стрілки: сезонний рецепт від Клопотенка

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 12:04
Смажені часникові стрілки: сезонний рецепт від Клопотенка
Часникові стрілки. Фото: klopotenko.com

Коли з’являються молоді часникові стрілки, це ідеальний привід для швидкої сезонної страви. Вони виходять ніжними, ароматними та з легкою пікантністю. Такий гарнір готується за кілька хвилин і чудово доповнює будь-який обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • часникові стрілки — 150 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • сіль — за смаком.
рецепт часникових стрілок
Смажені часникові стрілки. Фото: klopotenko.com

Спосіб приготування

  1. Часникові стрілки промити, обсушити та обрізати жорсткі кінчики і бутони. Нарізати шматочками 5–7 см.
  2. На сковороді розтопити вершкове масло.
  3. Викласти стрілки та обсмажувати на середньому вогні, помішуючи, 5–7 хвилин до м’якості та зміни кольору.
  4. Наприкінці посолити, перемішати та зняти з вогню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".

Євген Клопотенко рецепт часникові стрілки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації