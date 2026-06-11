Смажені часникові стрілки: сезонний рецепт від Клопотенка

Часникові стрілки. Фото: klopotenko.com

Коли з’являються молоді часникові стрілки, це ідеальний привід для швидкої сезонної страви. Вони виходять ніжними, ароматними та з легкою пікантністю. Такий гарнір готується за кілька хвилин і чудово доповнює будь-який обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

часникові стрілки — 150 г;

вершкове масло — 30 г;

сіль — за смаком.

Смажені часникові стрілки. Фото: klopotenko.com

Спосіб приготування

Часникові стрілки промити, обсушити та обрізати жорсткі кінчики і бутони. Нарізати шматочками 5–7 см. На сковороді розтопити вершкове масло. Викласти стрілки та обсмажувати на середньому вогні, помішуючи, 5–7 хвилин до м’якості та зміни кольору. Наприкінці посолити, перемішати та зняти з вогню.

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