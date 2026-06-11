Смажені часникові стрілки: сезонний рецепт від Клопотенка
Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 12:04
Часникові стрілки. Фото: klopotenko.com
Коли з’являються молоді часникові стрілки, це ідеальний привід для швидкої сезонної страви. Вони виходять ніжними, ароматними та з легкою пікантністю. Такий гарнір готується за кілька хвилин і чудово доповнює будь-який обід чи вечерю.
Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- часникові стрілки — 150 г;
- вершкове масло — 30 г;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Часникові стрілки промити, обсушити та обрізати жорсткі кінчики і бутони. Нарізати шматочками 5–7 см.
- На сковороді розтопити вершкове масло.
- Викласти стрілки та обсмажувати на середньому вогні, помішуючи, 5–7 хвилин до м’якості та зміни кольору.
- Наприкінці посолити, перемішати та зняти з вогню.
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