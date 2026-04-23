Знаменитые синабоны, которые легко готовить дома: самый простой рецепт булочек

Знаменитые синабоны, которые легко готовить дома: простой рецепт булочек
Эти ароматные булочки давно стали любимыми во всем мире, но их легко приготовить и дома. Нежное тесто и сливочный крем создают идеальное сочетание вкуса и текстуры. Простой рецепт приготовления позволяет получить мягкие и воздушные синабоны без лишних сложностей.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл.;
- вода — 200 мл.;
- сахар — 80 г;
- соль — щепотка;
- яйца — 2 шт.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л.;
- мука — 600 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- уксус 9% — 2 ч. л.;
- сливочное масло — 40 г (для смазывания).
Для крема:
- сливочный сыр — 140 г;
- сливочное масло — 40 г;
- сахарная пудра — 40 г.
Способ приготовления
- Молоко смешать с водой, сахаром, солью и яйцами, добавить дрожжи.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто, добавить масло и уксус, оставить под пленкой на 30 минут.
- Тесто раскатать, смазать маслом, свернуть рулетом и нарезать кусочками.
- Выложить на противень, оставить еще на 30 минут. Выпекать при 180 °C примерно 35 минут.
- Для крема смешать сливочный сыр, масло и пудру, нанести на горячие булочки.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.