Знаменитые синабоны, которые легко готовить дома: самый простой рецепт булочек

Синабоны с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Эти ароматные булочки давно стали любимыми во всем мире, но их легко приготовить и дома. Нежное тесто и сливочный крем создают идеальное сочетание вкуса и текстуры. Простой рецепт приготовления позволяет получить мягкие и воздушные синабоны без лишних сложностей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 200 мл.;

вода — 200 мл.;

сахар — 80 г;

соль — щепотка;

яйца — 2 шт.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.;

мука — 600 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

уксус 9% — 2 ч. л.;

сливочное масло — 40 г (для смазывания).

Для крема:

сливочный сыр — 140 г;

сливочное масло — 40 г;

сахарная пудра — 40 г.

Приготовление булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Молоко смешать с водой, сахаром, солью и яйцами, добавить дрожжи. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто, добавить масло и уксус, оставить под пленкой на 30 минут. Тесто раскатать, смазать маслом, свернуть рулетом и нарезать кусочками. Выложить на противень, оставить еще на 30 минут. Выпекать при 180 °C примерно 35 минут. Для крема смешать сливочный сыр, масло и пудру, нанести на горячие булочки.

