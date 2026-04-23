Знаменитые синабоны, которые легко готовить дома: простой рецепт булочек

Знаменитые синабоны, которые легко готовить дома: простой рецепт булочек

Дата публикации 23 апреля 2026 15:44
Знаменитые синабоны, которые легко готовить дома: самый простой рецепт булочек
Синабоны с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Эти ароматные булочки давно стали любимыми во всем мире, но их легко приготовить и дома. Нежное тесто и сливочный крем создают идеальное сочетание вкуса и текстуры. Простой рецепт приготовления позволяет получить мягкие и воздушные синабоны без лишних сложностей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл.;
  • вода — 200 мл.;
  • сахар — 80 г;
  • соль — щепотка;
  • яйца — 2 шт.;
  • дрожжи сухие — 1 ч. л.;
  • мука — 600 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • уксус 9% — 2 ч. л.;
  • сливочное масло — 40 г (для смазывания).

Для крема:

  • сливочный сыр — 140 г;
  • сливочное масло — 40 г;
  • сахарная пудра — 40 г.
Приготовление булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Молоко смешать с водой, сахаром, солью и яйцами, добавить дрожжи.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто, добавить масло и уксус, оставить под пленкой на 30 минут.
  3. Тесто раскатать, смазать маслом, свернуть рулетом и нарезать кусочками.
  4. Выложить на противень, оставить еще на 30 минут. Выпекать при 180 °C примерно 35 минут.
  5. Для крема смешать сливочный сыр, масло и пудру, нанести на горячие булочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
