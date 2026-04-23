Знамениті синабони, які легко готувати вдома: найпростіший рецепт булочок

Синабони з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Ці ароматні булочки давно стали улюбленими в усьому світі, але їх легко приготувати й вдома. Ніжне тісто та вершковий крем створюють ідеальне поєднання смаку і текстури. Простий рецепт приготування дозволяє отримати м’які та пухкі синабони без зайвих складнощів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 200 мл.;

вода — 200 мл.;

цукор — 80 г;

сіль — щіпка;

яйця — 2 шт.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

борошно — 600 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

вершкове масло — 30 г;

оцет 9% — 2 ч. л.;

вершкове масло — 40 г (для змащування).

Для крема:

вершковий сир — 140 г;

вершкове масло — 40 г;

цукрова пудра — 40 г.

Приготування булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Молоко змішати з водою, цукром, сіллю та яйцями, додати дріжджі. Додати борошно з розпушувачем і замісити тісто, додати масло та оцет, залишити під плівкою на 30 хвилин. Тісто розкачати, змастити маслом, скрутити рулетом і нарізати шматочками. Викласти на деко, залишити ще на 30 хвилин. Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин. Для крему змішати вершковий сир, масло і пудру, нанести на гарячі булочки.

