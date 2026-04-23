Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Знамениті синабони, які легко готувати вдома: найпростіший рецепт булочок

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 15:44
Синабони з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Ці ароматні булочки давно стали улюбленими в усьому світі, але їх легко приготувати й вдома. Ніжне тісто та вершковий крем створюють ідеальне поєднання смаку і текстури. Простий рецепт приготування дозволяє отримати м’які та пухкі синабони без зайвих складнощів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл.;
  • вода — 200 мл.;
  • цукор — 80 г;
  • сіль — щіпка;
  • яйця — 2 шт.;
  • дріжджі сухі — 1 ч. л.;
  • борошно — 600 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • оцет 9% — 2 ч. л.;
  • вершкове масло — 40 г (для змащування).

Для крема:

  • вершковий сир — 140 г;
  • вершкове масло — 40 г;
  • цукрова пудра — 40 г.
Приготування булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Молоко змішати з водою, цукром, сіллю та яйцями, додати дріжджі.
  2. Додати борошно з розпушувачем і замісити тісто, додати масло та оцет, залишити під плівкою на 30 хвилин.
  3. Тісто розкачати, змастити маслом, скрутити рулетом і нарізати шматочками.
  4. Викласти на деко, залишити ще на 30 хвилин. Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин.
  5. Для крему змішати вершковий сир, масло і пудру, нанести на гарячі булочки. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації