Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак М’які булочки з ніжним кремом: знадобиться 250 мл молока

М’які булочки з ніжним кремом: знадобиться 250 мл молока

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 16:44
Випічка з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Ці булочки підкорюють з першого шматочка — м’які, пухкі та з ніжним кремом всередині. Вони ідеально підходять до чаю або кави і створюють відчуття домашнього затишку. Рецепт простий, а результат виглядає як із кондитерської.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 250 мл.;
  • цукор — 50 г;
  • дріжджі — 15 г;
  • ванілін — 1,5 г;
  • сіль — 5 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 70 г;
  • борошно — 450 г.

Для крема:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • ванілін — 1,5 г;
  • кукурудзяний крохмаль або борошно — 20 г;
  • молоко — 250 мл.

Для декора:

Читайте також:
  • мед — за смаком;
  • кокосова стружка — 60 г.
рецепт булочок з кремом
Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати тепле молоко з частиною цукру, дріжджами та невеликою кількістю борошна, залишити на 10 хвилин.
  2. Додати решту цукру, ванілін, сіль, яйце та розтоплене масло, перемішати.
  3. Додати борошно та замісити м’яке тісто, накрити й залишити підходити приблизно на 1 годину.
  4. Тісто поділити на частини, сформувати кульки та залишити ще на короткий час. Викласти на деко, зробити заглиблення.
  5. Для крему змішати яйце, цукор, ванілін і крохмаль, додати молоко та готувати до загустіння, постійно помішуючи. Охолодити.
  6. Викласти крем у заглиблення тіста та випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин.
  7. Готові булочки змастити медом і посипати кокосовою стружкою.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

десерт рецепт випічка булочки крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації