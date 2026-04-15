М’які булочки з ніжним кремом: знадобиться 250 мл молока
Ці булочки підкорюють з першого шматочка — м’які, пухкі та з ніжним кремом всередині. Вони ідеально підходять до чаю або кави і створюють відчуття домашнього затишку. Рецепт простий, а результат виглядає як із кондитерської.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 250 мл.;
- цукор — 50 г;
- дріжджі — 15 г;
- ванілін — 1,5 г;
- сіль — 5 г;
- яйце — 1 шт.;
- вершкове масло — 70 г;
- борошно — 450 г.
Для крема:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- ванілін — 1,5 г;
- кукурудзяний крохмаль або борошно — 20 г;
- молоко — 250 мл.
Для декора:
- мед — за смаком;
- кокосова стружка — 60 г.
Спосіб приготування
- Змішати тепле молоко з частиною цукру, дріжджами та невеликою кількістю борошна, залишити на 10 хвилин.
- Додати решту цукру, ванілін, сіль, яйце та розтоплене масло, перемішати.
- Додати борошно та замісити м’яке тісто, накрити й залишити підходити приблизно на 1 годину.
- Тісто поділити на частини, сформувати кульки та залишити ще на короткий час. Викласти на деко, зробити заглиблення.
- Для крему змішати яйце, цукор, ванілін і крохмаль, додати молоко та готувати до загустіння, постійно помішуючи. Охолодити.
- Викласти крем у заглиблення тіста та випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин.
- Готові булочки змастити медом і посипати кокосовою стружкою.
