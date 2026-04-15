М’які булочки з ніжним кремом: знадобиться 250 мл молока

Випічка з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Ці булочки підкорюють з першого шматочка — м’які, пухкі та з ніжним кремом всередині. Вони ідеально підходять до чаю або кави і створюють відчуття домашнього затишку. Рецепт простий, а результат виглядає як із кондитерської.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 250 мл.;

цукор — 50 г;

дріжджі — 15 г;

ванілін — 1,5 г;

сіль — 5 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 70 г;

борошно — 450 г.

Для крема:

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

ванілін — 1,5 г;

кукурудзяний крохмаль або борошно — 20 г;

молоко — 250 мл.

Для декора:

мед — за смаком;

кокосова стружка — 60 г.

Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко з частиною цукру, дріжджами та невеликою кількістю борошна, залишити на 10 хвилин. Додати решту цукру, ванілін, сіль, яйце та розтоплене масло, перемішати. Додати борошно та замісити м’яке тісто, накрити й залишити підходити приблизно на 1 годину. Тісто поділити на частини, сформувати кульки та залишити ще на короткий час. Викласти на деко, зробити заглиблення. Для крему змішати яйце, цукор, ванілін і крохмаль, додати молоко та готувати до загустіння, постійно помішуючи. Охолодити. Викласти крем у заглиблення тіста та випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин. Готові булочки змастити медом і посипати кокосовою стружкою.

