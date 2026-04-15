Мягкие булочки с нежным кремом: понадобится 250 мл молока

Выпечка с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Эти булочки покоряют с первого кусочка — мягкие, воздушные и с нежным кремом внутри. Они идеально подходят к чаю или кофе и создают ощущение домашнего уюта. Рецепт простой, а результат выглядит как из кондитерской.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 250 мл.;

сахар — 50 г;

дрожжи — 15 г;

ванилин — 1,5 г;

соль — 5 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 70 г;

мука — 450 г.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

ванилин — 1,5 г;

кукурузный крахмал или мука — 20 г;

молоко — 250 мл.

Для декора:

мед — по вкусу;

кокосовая стружка — 60 г.

Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать теплое молоко с частью сахара, дрожжами и небольшим количеством муки, оставить на 10 минут. Добавить остальной сахар, ванилин, соль, яйцо и растопленное масло, перемешать. Добавить муку и замесить мягкое тесто, накрыть и оставить подходить примерно на 1 час. Тесто разделить на части, сформировать шарики и оставить еще на короткое время. Выложить на противень, сделать углубления. Для крема смешать яйцо, сахар, ванилин и крахмал, добавить молоко и готовить до загустения, постоянно помешивая. Охладить. Выложить крем в углубления теста и выпекать при 180 °C примерно 35 минут. Готовые булочки смазать медом и посыпать кокосовой стружкой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.