Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Мягкие булочки с нежным кремом: понадобится 250 мл молока

Мягкие булочки с нежным кремом: понадобится 250 мл молока

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 16:44
Мягкие булочки с нежным кремом: понадобится 250 мл молока
Выпечка с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Эти булочки покоряют с первого кусочка — мягкие, воздушные и с нежным кремом внутри. Они идеально подходят к чаю или кофе и создают ощущение домашнего уюта. Рецепт простой, а результат выглядит как из кондитерской.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 250 мл.;
  • сахар — 50 г;
  • дрожжи — 15 г;
  • ванилин — 1,5 г;
  • соль — 5 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 70 г;
  • мука — 450 г.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • ванилин — 1,5 г;
  • кукурузный крахмал или мука — 20 г;
  • молоко — 250 мл.

Для декора:

  • мед — по вкусу;
  • кокосовая стружка — 60 г.
рецепт булочок з кремом
Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать теплое молоко с частью сахара, дрожжами и небольшим количеством муки, оставить на 10 минут.
  2. Добавить остальной сахар, ванилин, соль, яйцо и растопленное масло, перемешать.
  3. Добавить муку и замесить мягкое тесто, накрыть и оставить подходить примерно на 1 час.
  4. Тесто разделить на части, сформировать шарики и оставить еще на короткое время. Выложить на противень, сделать углубления.
  5. Для крема смешать яйцо, сахар, ванилин и крахмал, добавить молоко и готовить до загустения, постоянно помешивая. Охладить.
  6. Выложить крем в углубления теста и выпекать при 180 °C примерно 35 минут.
  7. Готовые булочки смазать медом и посыпать кокосовой стружкой.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации