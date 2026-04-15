Мягкие булочки с нежным кремом: понадобится 250 мл молока
Эти булочки покоряют с первого кусочка — мягкие, воздушные и с нежным кремом внутри. Они идеально подходят к чаю или кофе и создают ощущение домашнего уюта. Рецепт простой, а результат выглядит как из кондитерской.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 250 мл.;
- сахар — 50 г;
- дрожжи — 15 г;
- ванилин — 1,5 г;
- соль — 5 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 70 г;
- мука — 450 г.
Для крема:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- ванилин — 1,5 г;
- кукурузный крахмал или мука — 20 г;
- молоко — 250 мл.
Для декора:
- мед — по вкусу;
- кокосовая стружка — 60 г.
Способ приготовления
- Смешать теплое молоко с частью сахара, дрожжами и небольшим количеством муки, оставить на 10 минут.
- Добавить остальной сахар, ванилин, соль, яйцо и растопленное масло, перемешать.
- Добавить муку и замесить мягкое тесто, накрыть и оставить подходить примерно на 1 час.
- Тесто разделить на части, сформировать шарики и оставить еще на короткое время. Выложить на противень, сделать углубления.
- Для крема смешать яйцо, сахар, ванилин и крахмал, добавить молоко и готовить до загустения, постоянно помешивая. Охладить.
- Выложить крем в углубления теста и выпекать при 180 °C примерно 35 минут.
- Готовые булочки смазать медом и посыпать кокосовой стружкой.
