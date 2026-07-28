Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Знаменитый маковый пирог на Маковию 1 августа 2026 года: десерт к празднику

Знаменитый маковый пирог на Маковию 1 августа 2026 года: десерт к празднику

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 03:04
Знаменитый маковый пирог на Маковию 1 августа 2026 года: десерт к празднику
Маковый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Маковая выпечка уже давно стала символом праздника Маковея. Этот знаменитый пирог сочетает в себе рассыпчатую основу, нежную творожно-маковую начинку и аппетитную хрустящую корочку сверху. Готовится он из доступных продуктов, а результат непременно удивит всех за праздничным столом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 130 г.

Для начинки:

  • сливочное масло — 100 г;
  • молоко — 700 мл.;
  • сахар — 150 г;
  • манная крупа — 100 г;
  • мак — 150 г;
  • творог — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.
рецепт випічки на Маковія
Пирог с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавить натертое холодное сливочное масло и перетереть все в мелкую крошку.
  3. Две трети крошки выложить в форму, сформировав дно и бортики, после чего поставить в холодильник.
  4. Для начинки растопить сливочное масло, влить молоко, добавить сахар и довести до кипения.
  5. Всыпать манную крупу и мак, проварить около 30 секунд и немного остудить.
  6. Творог взбить с яйцом до однородности, смешать с маковой массой.
  7. Начинку равномерно выложить на основу, сверху посыпать оставшейся крошкой и выпекать при 180 °C примерно 1 час.
  8. Готовый пирог полностью остудить, после чего нарезать и подавать к столу. Он получается высоким, нежным и очень ароматным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

рецепт Маковей мак
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации