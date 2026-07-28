Знаменитий маковий пиріг на Маковія 1 серпня 2026: десерт на свято

Маковий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Макова випічка вже давно стала символом свята Маковія. Цей знаменитий пиріг поєднує розсипчасту основу, ніжну сирно-макову начинку та апетитну хрустку скоринку зверху. Готується він із доступних продуктів, а результат неодмінно здивує всіх за святковим столом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 300 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

вершкове масло — 130 г.

Для начинки:

вершкове масло — 100 г;

молоко — 700 мл.;

цукор — 150 г;

манна крупа — 100 г;

мак — 150 г;

кисломолочний сир — 250 г;

яйце — 1 шт.

Пиріг з маком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішати з розпушувачем, цукром і ванільним цукром. Додати натерте холодне вершкове масло та перетерти все у дрібну крихту. Дві третини крихти викласти у форму, сформувавши дно та бортики, після чого поставити в холодильник. Для начинки розтопити вершкове масло, влити молоко, додати цукор і довести до кипіння. Всипати манну крупу та мак, проварити близько 30 секунд і трохи охолодити. Сир збити з яйцем до однорідності, змішати з маковою масою. Начинку рівномірно викласти на основу, зверху посипати крихтою, що залишилася, та випікати при 180 °C приблизно 1 годину. Готовий пиріг повністю охолодити, після чого нарізати та подавати до столу. Він виходить високим, ніжним і дуже ароматним.

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