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Знаменитый маковый пирог на Маковию 1 августа 2026 года: десерт к празднику

28 июля 2026 03:04
Маковый пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Маковая выпечка уже давно стала символом праздника Маковея. Этот знаменитый пирог сочетает в себе рассыпчатую основу, нежную творожно-маковую начинку и аппетитную хрустящую корочку сверху. Готовится он из доступных продуктов, а результат непременно удивит всех за праздничным столом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 130 г.

Для начинки:

  • сливочное масло — 100 г;
  • молоко — 700 мл.;
  • сахар — 150 г;
  • манная крупа — 100 г;
  • мак — 150 г;
  • творог — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.
Пирог с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавить натертое холодное сливочное масло и перетереть все в мелкую крошку.
  3. Две трети крошки выложить в форму, сформировав дно и бортики, после чего поставить в холодильник.
  4. Для начинки растопить сливочное масло, влить молоко, добавить сахар и довести до кипения.
  5. Всыпать манную крупу и мак, проварить около 30 секунд и немного остудить.
  6. Творог взбить с яйцом до однородности, смешать с маковой массой.
  7. Начинку равномерно выложить на основу, сверху посыпать оставшейся крошкой и выпекать при 180 °C примерно 1 час.
  8. Готовый пирог полностью остудить, после чего нарезать и подавать к столу. Он получается высоким, нежным и очень ароматным.

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