Знаменитый маковый пирог на Маковию 1 августа 2026 года: десерт к празднику
28 июля 2026 03:04
Маковый пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Маковая выпечка уже давно стала символом праздника Маковея. Этот знаменитый пирог сочетает в себе рассыпчатую основу, нежную творожно-маковую начинку и аппетитную хрустящую корочку сверху. Готовится он из доступных продуктов, а результат непременно удивит всех за праздничным столом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 130 г.
Для начинки:
- сливочное масло — 100 г;
- молоко — 700 мл.;
- сахар — 150 г;
- манная крупа — 100 г;
- мак — 150 г;
- творог — 250 г;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Муку смешать с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить натертое холодное сливочное масло и перетереть все в мелкую крошку.
- Две трети крошки выложить в форму, сформировав дно и бортики, после чего поставить в холодильник.
- Для начинки растопить сливочное масло, влить молоко, добавить сахар и довести до кипения.
- Всыпать манную крупу и мак, проварить около 30 секунд и немного остудить.
- Творог взбить с яйцом до однородности, смешать с маковой массой.
- Начинку равномерно выложить на основу, сверху посыпать оставшейся крошкой и выпекать при 180 °C примерно 1 час.
- Готовый пирог полностью остудить, после чего нарезать и подавать к столу. Он получается высоким, нежным и очень ароматным.
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