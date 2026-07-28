Знаменитый маковый пирог на Маковию 1 августа 2026 года: десерт к празднику

Маковый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Маковая выпечка уже давно стала символом праздника Маковея. Этот знаменитый пирог сочетает в себе рассыпчатую основу, нежную творожно-маковую начинку и аппетитную хрустящую корочку сверху. Готовится он из доступных продуктов, а результат непременно удивит всех за праздничным столом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 300 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 130 г.

Для начинки:

сливочное масло — 100 г;

молоко — 700 мл.;

сахар — 150 г;

манная крупа — 100 г;

мак — 150 г;

творог — 250 г;

яйцо — 1 шт.

Пирог с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Муку смешать с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром. Добавить натертое холодное сливочное масло и перетереть все в мелкую крошку. Две трети крошки выложить в форму, сформировав дно и бортики, после чего поставить в холодильник. Для начинки растопить сливочное масло, влить молоко, добавить сахар и довести до кипения. Всыпать манную крупу и мак, проварить около 30 секунд и немного остудить. Творог взбить с яйцом до однородности, смешать с маковой массой. Начинку равномерно выложить на основу, сверху посыпать оставшейся крошкой и выпекать при 180 °C примерно 1 час. Готовый пирог полностью остудить, после чего нарезать и подавать к столу. Он получается высоким, нежным и очень ароматным.

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