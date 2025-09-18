Салат Анастасія — новий рецепт приготування з м’ясом та овочами

Салат "Анастасія" — новий смачний, поєднання краще ніж в Олівʼє
Салат "Анастасія" — це справжня кулінарна знахідка, яка легко складе конкуренцію традиційному Олів’є. Поєднання ніжної свинини, свіжих овочів, кукурудзи та сиру створює гармонійний смак, який сподобається і дорослим, і дітям. Цей салат стане яскравим акцентом на вашому святковому столі й здивує гостей новим смаковим відтінком.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- свинина — 250 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- цибуля червона — 50 г;
- кукурудза консервована — ½ банки;
- помідори — 200 г;
- огірки свіжі — 100 г;
- сир твердий — 50 г;
- майонез — 80 г;
- кріп та зелена цибуля — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Свинину відварити, запекти або обсмажити до готовності. Охолоджене м’ясо нарізати кубиками середнього розміру. Яйця також нарізати кубиками та разом із м’ясом перекласти у салатницю.
Додати дрібно нарізану цибулю та всипати консервовану кукурудзу. Помідори очистити від серединки й нарізати кубиками, огірки подрібнити таким самим способом. Сир натерти на дрібній тертці.
Всі підготовлені інгредієнти з’єднати, додати майонез, посолити на смак та добре перемішати.
Наприкінці посипати дрібно нарізаним кропом і зеленою цибулею. Подавати свіжим, щоб овочі зберегли соковитість.
