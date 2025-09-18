Відео
Салат "Анастасія" — новий смачний, поєднання краще ніж в Олівʼє

Салат "Анастасія" — новий смачний, поєднання краще ніж в Олівʼє

18 вересня 2025 12:14
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Анастасія — новий рецепт приготування з м’ясом та овочами
Салат "Анастасія". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Анастасія" — це справжня кулінарна знахідка, яка легко складе конкуренцію традиційному Олів’є. Поєднання ніжної свинини, свіжих овочів, кукурудзи та сиру створює гармонійний смак, який сподобається і дорослим, і дітям. Цей салат стане яскравим акцентом на вашому святковому столі й здивує гостей новим смаковим відтінком.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина — 250 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • цибуля червона — 50 г;
  • кукурудза консервована — ½ банки;
  • помідори — 200 г;
  • огірки свіжі — 100 г;
  • сир твердий — 50 г;
  • майонез — 80 г;
  • кріп та зелена цибуля — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Свинину відварити, запекти або обсмажити до готовності. Охолоджене м’ясо нарізати кубиками середнього розміру. Яйця також нарізати кубиками та разом із м’ясом перекласти у салатницю.

рецепта салату зі свининою
Свинина та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Додати дрібно нарізану цибулю та всипати консервовану кукурудзу. Помідори очистити від серединки й нарізати кубиками, огірки подрібнити таким самим способом. Сир натерти на дрібній тертці.

рецепт смачного салату
Цибуля та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Всі підготовлені інгредієнти з’єднати, додати майонез, посолити на смак та добре перемішати.

смачний салат зі свининою та кукурудзою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Наприкінці посипати дрібно нарізаним кропом і зеленою цибулею. Подавати свіжим, щоб овочі зберегли соковитість.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

м'ясо салат рецепт олів'є закуска
