Салат Анастасія — новий рецепт приготування з м’ясом та овочами

Салат "Анастасія". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Анастасія" — це справжня кулінарна знахідка, яка легко складе конкуренцію традиційному Олів’є. Поєднання ніжної свинини, свіжих овочів, кукурудзи та сиру створює гармонійний смак, який сподобається і дорослим, і дітям. Цей салат стане яскравим акцентом на вашому святковому столі й здивує гостей новим смаковим відтінком.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

свинина — 250 г;

яйця варені — 2 шт.;

цибуля червона — 50 г;

кукурудза консервована — ½ банки;

помідори — 200 г;

огірки свіжі — 100 г;

сир твердий — 50 г;

майонез — 80 г;

кріп та зелена цибуля — до свого смаку;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Свинину відварити, запекти або обсмажити до готовності. Охолоджене м’ясо нарізати кубиками середнього розміру. Яйця також нарізати кубиками та разом із м’ясом перекласти у салатницю.

Свинина та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Додати дрібно нарізану цибулю та всипати консервовану кукурудзу. Помідори очистити від серединки й нарізати кубиками, огірки подрібнити таким самим способом. Сир натерти на дрібній тертці.

Цибуля та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Всі підготовлені інгредієнти з’єднати, додати майонез, посолити на смак та добре перемішати.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Наприкінці посипати дрібно нарізаним кропом і зеленою цибулею. Подавати свіжим, щоб овочі зберегли соковитість.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.