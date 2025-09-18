Салат Анастасия — новый рецепт приготовления с мясом и овощами

Салат "Анастасия". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Анастасия" — это настоящая кулинарная находка, которая легко составит конкуренцию традиционному Оливье. Сочетание нежной свинины, свежих овощей, кукурузы и сыра создает гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Этот салат станет ярким акцентом на вашем праздничном столе и удивит гостей новым вкусовым оттенком.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

свинина — 250 г;

яйца вареные — 2 шт.;

лук красный — 50 г;

кукуруза консервированная — ½ банки;

помидоры — 200 г;

огурцы свежие — 100 г;

сыр твердый — 50 г;

майонез — 80 г;

укроп и зеленый лук — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свинину отварить, запечь или обжарить до готовности. Охлажденное мясо нарезать кубиками среднего размера. Яйца также нарезать кубиками и вместе с мясом переложить в салатницу.

Свинина и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко нарезанный лук и всыпать консервированную кукурузу. Помидоры очистить от серединки и нарезать кубиками, огурцы измельчить таким же способом. Сыр натереть на мелкой терке.

Лук и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Все подготовленные ингредиенты соединить, добавить майонез, посолить по вкусу и хорошо перемешать.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В конце посыпать мелко нарезанным укропом и зеленым луком. Подавать свежим, чтобы овощи сохранили сочность.

