Салат "Анастасия" — новый вкусный, сочетание лучше, чем в Оливье

18 сентября 2025 12:14
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Анастасия — новый рецепт приготовления с мясом и овощами
Салат "Анастасия". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Анастасия" — это настоящая кулинарная находка, которая легко составит конкуренцию традиционному Оливье. Сочетание нежной свинины, свежих овощей, кукурузы и сыра создает гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Этот салат станет ярким акцентом на вашем праздничном столе и удивит гостей новым вкусовым оттенком.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свинина — 250 г;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • лук красный — 50 г;
  • кукуруза консервированная — ½ банки;
  • помидоры — 200 г;
  • огурцы свежие — 100 г;
  • сыр твердый — 50 г;
  • майонез — 80 г;
  • укроп и зеленый лук — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свинину отварить, запечь или обжарить до готовности. Охлажденное мясо нарезать кубиками среднего размера. Яйца также нарезать кубиками и вместе с мясом переложить в салатницу.

рецепта салату зі свининою
Свинина и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко нарезанный лук и всыпать консервированную кукурузу. Помидоры очистить от серединки и нарезать кубиками, огурцы измельчить таким же способом. Сыр натереть на мелкой терке.

рецепт смачного салату
Лук и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Все подготовленные ингредиенты соединить, добавить майонез, посолить по вкусу и хорошо перемешать.

смачний салат зі свининою та кукурудзою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В конце посыпать мелко нарезанным укропом и зеленым луком. Подавать свежим, чтобы овощи сохранили сочность.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

мясо салат рецепт оливье закуска
