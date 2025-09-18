Салат Анастасия — новый рецепт приготовления с мясом и овощами

Салат "Анастасия" — новый вкусный, сочетание лучше, чем в Оливье
Салат "Анастасия" — это настоящая кулинарная находка, которая легко составит конкуренцию традиционному Оливье. Сочетание нежной свинины, свежих овощей, кукурузы и сыра создает гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Этот салат станет ярким акцентом на вашем праздничном столе и удивит гостей новым вкусовым оттенком.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свинина — 250 г;
- яйца вареные — 2 шт.;
- лук красный — 50 г;
- кукуруза консервированная — ½ банки;
- помидоры — 200 г;
- огурцы свежие — 100 г;
- сыр твердый — 50 г;
- майонез — 80 г;
- укроп и зеленый лук — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Свинину отварить, запечь или обжарить до готовности. Охлажденное мясо нарезать кубиками среднего размера. Яйца также нарезать кубиками и вместе с мясом переложить в салатницу.
Добавить мелко нарезанный лук и всыпать консервированную кукурузу. Помидоры очистить от серединки и нарезать кубиками, огурцы измельчить таким же способом. Сыр натереть на мелкой терке.
Все подготовленные ингредиенты соединить, добавить майонез, посолить по вкусу и хорошо перемешать.
В конце посыпать мелко нарезанным укропом и зеленым луком. Подавать свежим, чтобы овощи сохранили сочность.
