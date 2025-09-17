Салат Пан Фартук — вкусный рецепт с колбасой и кукурузой

Салат "Пан Фартук". Фото: кадр из видео

Этот салат станет настоящей находкой для тех, кто ценит быстрые и вкусные блюда. Свежие огурцы, нежные вареные яйца, сочная колбаса и сладкая кукуруза создают гармоничное сочетание вкусов. Майонез лишь подчеркивает их, делая салат сытным и аппетитным. Приготовить его можно за считанные минуты, а результат всегда радует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

огурцы — 2-3 шт.;

копченая колбаса — 100 г;

кукуруза консервированная — 100 г;

вареные яйца — 3 шт.;

майонез — по своему вкусу;

соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Огурцы помыть, обсушить и нарезать кубиками среднего размера. Вареные яйца очистить и также нарезать кубиками. Копченую колбасу нарезать мелкими кусочками, чтобы она легко сочеталась с другими ингредиентами.

Колбаса и огурцы. Фото: кадр из видео

В большой миске смешать нарезанные овощи, колбасу и кукурузу. Добавить майонез по вкусу и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

Кукуруза и колбаса. Фото: кадр из видео

Посолить и поперчить по своему вкусу, еще раз аккуратно перемешать. Перед подачей дать салату немного настояться в холодильнике, чтобы он стал еще вкуснее. Подавать охлажденным, украсив по желанию свежей зеленью.

