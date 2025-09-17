Видео
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Салат "Пан Фартук" — понадобится колбаса и 100 г кукурузы

17 сентября 2025 12:02
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Пан Фартук — вкусный рецепт с колбасой и кукурузой
Салат "Пан Фартук". Фото: кадр из видео
Этот салат станет настоящей находкой для тех, кто ценит быстрые и вкусные блюда. Свежие огурцы, нежные вареные яйца, сочная колбаса и сладкая кукуруза создают гармоничное сочетание вкусов. Майонез лишь подчеркивает их, делая салат сытным и аппетитным. Приготовить его можно за считанные минуты, а результат всегда радует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2-3 шт.;
  • копченая колбаса — 100 г;
  • кукуруза консервированная — 100 г;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Огурцы помыть, обсушить и нарезать кубиками среднего размера. Вареные яйца очистить и также нарезать кубиками. Копченую колбасу нарезать мелкими кусочками, чтобы она легко сочеталась с другими ингредиентами.

рецепт смачного салату
Колбаса и огурцы. Фото: кадр из видео

В большой миске смешать нарезанные овощи, колбасу и кукурузу. Добавить майонез по вкусу и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

рецепт салату з ковбасою
Кукуруза и колбаса. Фото: кадр из видео

Посолить и поперчить по своему вкусу, еще раз аккуратно перемешать. Перед подачей дать салату немного настояться в холодильнике, чтобы он стал еще вкуснее. Подавать охлажденным, украсив по желанию свежей зеленью.

