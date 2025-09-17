Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Салат "Пан Фартух" — знадобиться ковбаса та 100 г кукурудзи

Салат "Пан Фартух" — знадобиться ковбаса та 100 г кукурудзи

17 вересня 2025 12:02
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Пан Фартух — смачний рецепт із ковбасою та кукурудзою
Салат "Пан Фартух". Фото: кадр з відео
Цей салат стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує швидкі та смачні страви. Свіжі огірки, ніжні варені яйця, соковита ковбаса та солодка кукурудза створюють гармонійне поєднання смаків. Майонез лише підкреслює їх, роблячи салат ситним і апетитним. Приготувати його можна за лічені хвилини, а результат завжди радує всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Вам знадобиться:

  • огірки — 2–3 шт.;
  • копчена ковбаса — 100 г;
  • кукурудза консервована — 100 г;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль та перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Огірки помити, обсушити та нарізати кубиками середнього розміру. Варені яйця очистити та також нарізати кубиками. Копчену ковбасу нарізати дрібними шматочками, щоб вона легко поєднувалася з іншими інгредієнтами. 

рецепт смачного салату
Ковбаса та огірки. Фото: кадр з відео

У великій мисці змішати нарізані овочі, ковбасу та кукурудзу. Додати майонез на смак і ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти рівномірно покрилися заправкою. 

рецепт салату з ковбасою
Кукурудза та ковбаса. Фото: кадр з відео

Посолити та поперчити до свого смаку, ще раз акуратно перемішати. Перед подачею дати салату трохи настоятися в холодильнику, щоб він став ще смачнішим. Подавати охолодженим, прикрасивши за бажанням свіжою зеленню.

салат рецепт огірки кукурудза ковбаса
