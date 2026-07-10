Салат "Баклажановий рай" з курячою грудкою: рецепт на обід чи вечерю

Салат "Баклажановий рай". Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться приготувати щось смачне, але без складних інгредієнтів, цей салат стане чудовим вибором. Поєднання обсмажених баклажанів, ніжної курячої грудки та свіжих помідорів робить страву легкою, але водночас поживною. Ароматна зелень і часник додають салату особливого смаку та апетитного аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

куряча грудка відварна — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

петрушка — 1 невеликий пучок;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Нарізати баклажани пластинками та обсмажити на олії з обох боків до золотистого кольору. Викласти на паперовий рушник і дати трохи охолонути. Розірвати баклажани руками на смужки та перекласти в миску. Відварену курячу грудку розібрати на волокна й додати до баклажанів. Видалити з помідорів соковиту серединку, нарізати м'якоть тонкими смужками та додати до салату. Подрібнити петрушку, натерти часник і з'єднати з іншими інгредієнтами. Заправити салат майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати. За бажанням поставити в холодильник на 20–30 хвилин, щоб смак став ще більш насиченим.

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