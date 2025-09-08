Салат Червоний діамант — рецепт з ковбасою та сиром

Салат "Червоний діамант". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Червоний" діамант дивує поєднанням простих продуктів та вишуканим смаком. Ніжні шари з ковбасою, сиром і помідорами створюють апетитну гармонію, яка підкорить гостей і рідних. Цей рецепт стане справжньою родзинкою святкового меню.



Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

ковбаса напівкопчена або шинка — 200 г;

майонез — до свого смаку;

цибуля червона — 1 шт.;

яйця — 3–4 шт.;

плавлені сирки — 2 шт. по 80 г;

помідори м’ясисті — 2–3 шт.;

оцет яблучний — 3 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 2 ч. л.;

вода — 50 мл;

зелень для прикраси — за бажанням.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити водою з оцтом, цукром і сіллю. Залишити на кілька хвилин, після чого віджати.

Маринована цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Ковбасу нарізати дрібними кубиками. Яйця відварити круто: білки натерти на великій тертці, жовтки — на дрібній. Плавлені сирки охолодити у морозильнику 15 хвилин і натерти. Помідори нарізати кубиком, за потреби видалити серединку або дати стекти соку.

Яйця та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

У салатниці чи кулінарному кільці викладати шарами: ковбаса, майонезна сітка, маринована цибуля, білки, потім плавлені сирки, майонез, кубики помідорів (злегка підсолити), а зверху жовтки.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити салат у холодильник на 30 хвилин для просочення. Перед подачею прикрасити зеленню. Виходить яскравий, ніжний і надзвичайно смачний салат, який стане окрасою святкового столу.

