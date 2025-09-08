Відео
Салат "Червоний діамант" — банальні продукти, шедевральний смак

8 вересня 2025 14:30
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Червоний діамант — рецепт з ковбасою та сиром
Салат "Червоний діамант". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Червоний" діамант дивує поєднанням простих продуктів та вишуканим смаком. Ніжні шари з ковбасою, сиром і помідорами створюють апетитну гармонію, яка підкорить гостей і рідних. Цей рецепт стане справжньою родзинкою святкового меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • ковбаса напівкопчена або шинка — 200 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт. по 80 г;
  • помідори м’ясисті — 2–3 шт.;
  • оцет яблучний — 3 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • вода — 50 мл;
  • зелень для прикраси — за бажанням.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити водою з оцтом, цукром і сіллю. Залишити на кілька хвилин, після чого віджати.

рецепт салату з яйцями
Маринована цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Ковбасу нарізати дрібними кубиками. Яйця відварити круто: білки натерти на великій тертці, жовтки — на дрібній. Плавлені сирки охолодити у морозильнику 15 хвилин і натерти. Помідори нарізати кубиком, за потреби видалити серединку або дати стекти соку.

рецепт салату з ковбасою
Яйця та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

У салатниці чи кулінарному кільці викладати шарами: ковбаса, майонезна сітка, маринована цибуля, білки, потім плавлені сирки, майонез, кубики помідорів (злегка підсолити), а зверху жовтки.

рецепт салату з ковбасою та сиром
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити салат у холодильник на 30 хвилин для просочення. Перед подачею прикрасити зеленню. Виходить яскравий, ніжний і надзвичайно смачний салат, який стане окрасою святкового столу.

