Салат "Красный бриллиант" — банальные продукты, шедевральный вкус

8 сентября 2025 14:30
Салат Красный бриллиант — рецепт с колбасой и сыром
Салат "Красный бриллиант". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Красный" бриллиант удивляет сочетанием простых продуктов и изысканным вкусом. Нежные слои с колбасой, сыром и помидорами создают аппетитную гармонию, которая покорит гостей и родных. Этот рецепт станет настоящей изюминкой праздничного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

Читайте также:
  • колбаса полукопченая или ветчина — 200 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • лук красный — 1 шт.;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт. по 80 г;
  • помидоры мясистые — 2-3 шт.;
  • уксус яблочный — 3 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • вода — 50 мл.;
  • зелень для украшения — по желанию.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, залить водой с уксусом, сахаром и солью. Оставить на несколько минут, после чего отжать.

рецепт салату з яйцями
Маринованный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Колбасу нарезать мелкими кубиками. Яйца отварить вкрутую: белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой. Плавленые сырки охладить в морозильнике 15 минут и натереть. Помидоры нарезать кубиком, при необходимости удалить серединку или дать стечь соку.

рецепт салату з ковбасою
Яйца и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

В салатнице или кулинарном кольце выкладывать слоями: колбаса, майонезная сетка, маринованный лук, белки, затем плавленые сырки, майонез, кубики помидоров (слегка подсолить), а сверху желтки.

рецепт салату з ковбасою та сиром
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить салат в холодильник на 30 минут для пропитки. Перед подачей украсить зеленью. Получается яркий, нежный и очень вкусный салат, который станет украшением праздничного стола.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

яйца салат рецепт помидоры закуска колбаса
