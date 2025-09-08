Салат Красный бриллиант — рецепт с колбасой и сыром

Салат "Красный бриллиант" — банальные продукты, шедевральный вкус
Салат "Красный" бриллиант удивляет сочетанием простых продуктов и изысканным вкусом. Нежные слои с колбасой, сыром и помидорами создают аппетитную гармонию, которая покорит гостей и родных. Этот рецепт станет настоящей изюминкой праздничного меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- колбаса полукопченая или ветчина — 200 г;
- майонез — по своему вкусу;
- лук красный — 1 шт.;
- яйца — 3-4 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт. по 80 г;
- помидоры мясистые — 2-3 шт.;
- уксус яблочный — 3 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- вода — 50 мл.;
- зелень для украшения — по желанию.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами, залить водой с уксусом, сахаром и солью. Оставить на несколько минут, после чего отжать.
Колбасу нарезать мелкими кубиками. Яйца отварить вкрутую: белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой. Плавленые сырки охладить в морозильнике 15 минут и натереть. Помидоры нарезать кубиком, при необходимости удалить серединку или дать стечь соку.
В салатнице или кулинарном кольце выкладывать слоями: колбаса, майонезная сетка, маринованный лук, белки, затем плавленые сырки, майонез, кубики помидоров (слегка подсолить), а сверху желтки.
Поставить салат в холодильник на 30 минут для пропитки. Перед подачей украсить зеленью. Получается яркий, нежный и очень вкусный салат, который станет украшением праздничного стола.
