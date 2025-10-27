Салат Добрий вечір — ніжний рецепт з баклажанами, куркою та плавленим сиром

Салат "Добрий вечір" — найкраще поєднання із простих продуктів
Цей салат справді виправдовує свою назву — "Добрий вечір". Він виходить настільки ніжним, ароматним і збалансованим, що стає окрасою будь-якого столу. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитої курки, моркви з часником і вершкового плавленого сиру створює унікальний смак — простий, але вишуканий.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- баклажани — 1 шт. (приблизно 400 г);
- куряче філе — 1 шт. (300 г);
- морква — 2 шт. (200 г);
- яйця — 3 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт. (по 90 г);
- майонез — 150–180 г;
- часник — кілька зубчиків;
- олія — для обсмаження;
- сіль — до свого смаку;
- приправа "лимонний перець" — дрібка (за бажанням);
- зелень — для прикраси.
Спосіб приготування
Куряче філе промити, покласти у каструлю з холодною підсоленою водою, додати лавровий лист і кілька горошин перцю. Варити до готовності, потім залишити остигати просто в бульйоні — так м’ясо буде м’яким і соковитим. Після охолодження нарізати дрібними кубиками.
Баклажан нарізати невеликими кубиками, посолити й залишити на кілька хвилин, щоб пішла гіркота. Потім обсмажити на сковороді в олії до рум’яного кольору. Наприкінці додати дрібку перцю, перемішати й залишити охолонути.
Моркву натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник і ложку майонезу — така суміш надасть салату приємної гостроти.
Яйця відварити круто, охолодити й натерти на крупній тертці. Плавлені сирки покласти на 10 хвилин у морозильник, щоб легше натиралися, і також натерти.
Як викладати салат:
- половина баклажанів, трохи майонезу;
- половина курки, змастити соусом;
- половина моркви з часником;
- решта баклажанів, майонез;
- решта курки, знову соус.
- яйця, морква.
- верх — плавлені сирки й тонка сіточка майонезу.
Прикрасити подрібненою зеленню. Залишити салат у холодильнику хоча б на 1–2 години, щоб усі шари просочилися й стали ще ніжнішими.
