Салат "Добрий вечір" — найкраще поєднання із простих продуктів

Салат "Добрий вечір" — найкраще поєднання із простих продуктів

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:44
Оновлено: 13:20
Салат Добрий вечір — ніжний рецепт з баклажанами, куркою та плавленим сиром
Салат в тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат справді виправдовує свою назву — "Добрий вечір". Він виходить настільки ніжним, ароматним і збалансованим, що стає окрасою будь-якого столу. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитої курки, моркви з часником і вершкового плавленого сиру створює унікальний смак — простий, але вишуканий.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 1 шт. (приблизно 400 г);
  • куряче філе — 1 шт. (300 г);
  • морква — 2 шт. (200 г);
  • яйця — 3 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт. (по 90 г);
  • майонез — 150–180 г;
  • часник — кілька зубчиків;
  • олія — для обсмаження;
  • сіль — до свого смаку;
  • приправа "лимонний перець" — дрібка (за бажанням);
  • зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Куряче філе промити, покласти у каструлю з холодною підсоленою водою, додати лавровий лист і кілька горошин перцю. Варити до готовності, потім залишити остигати просто в бульйоні — так м’ясо буде м’яким і соковитим. Після охолодження нарізати дрібними кубиками.

простий рецепт салату
Смажені баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажан нарізати невеликими кубиками, посолити й залишити на кілька хвилин, щоб пішла гіркота. Потім обсмажити на сковороді в олії до рум’яного кольору. Наприкінці додати дрібку перцю, перемішати й залишити охолонути.

салат з простих продуктів
Морква з майонезом. Фото: smakuiemo.com.ua

Моркву натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник і ложку майонезу — така суміш надасть салату приємної гостроти.

рецепт салату з куркою та баклажанами
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця відварити круто, охолодити й натерти на крупній тертці. Плавлені сирки покласти на 10 хвилин у морозильник, щоб легше натиралися, і також натерти.

Як викладати салат:

  • половина баклажанів, трохи майонезу;
  • половина курки, змастити соусом;
  • половина моркви з часником;
  • решта баклажанів, майонез;
  • решта курки, знову соус.
  • яйця, морква.
  • верх — плавлені сирки й тонка сіточка майонезу.
рецепт салату з куркою, морквою та баклажанами
Морква та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрасити подрібненою зеленню. Залишити салат у холодильнику хоча б на 1–2 години, щоб усі шари просочилися й стали ще ніжнішими.

салат рецепт курка баклажан закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
