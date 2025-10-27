Салат Добрий вечір — ніжний рецепт з баклажанами, куркою та плавленим сиром

Салат в тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат справді виправдовує свою назву — "Добрий вечір". Він виходить настільки ніжним, ароматним і збалансованим, що стає окрасою будь-якого столу. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитої курки, моркви з часником і вершкового плавленого сиру створює унікальний смак — простий, але вишуканий.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

баклажани — 1 шт. (приблизно 400 г);

куряче філе — 1 шт. (300 г);

морква — 2 шт. (200 г);

яйця — 3 шт.;

плавлені сирки — 2 шт. (по 90 г);

майонез — 150–180 г;

часник — кілька зубчиків;

олія — для обсмаження;

сіль — до свого смаку;

приправа "лимонний перець" — дрібка (за бажанням);

зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Куряче філе промити, покласти у каструлю з холодною підсоленою водою, додати лавровий лист і кілька горошин перцю. Варити до готовності, потім залишити остигати просто в бульйоні — так м’ясо буде м’яким і соковитим. Після охолодження нарізати дрібними кубиками.

Смажені баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажан нарізати невеликими кубиками, посолити й залишити на кілька хвилин, щоб пішла гіркота. Потім обсмажити на сковороді в олії до рум’яного кольору. Наприкінці додати дрібку перцю, перемішати й залишити охолонути.

Морква з майонезом. Фото: smakuiemo.com.ua

Моркву натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник і ложку майонезу — така суміш надасть салату приємної гостроти.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця відварити круто, охолодити й натерти на крупній тертці. Плавлені сирки покласти на 10 хвилин у морозильник, щоб легше натиралися, і також натерти.

Як викладати салат:

половина баклажанів, трохи майонезу;

половина курки, змастити соусом;

половина моркви з часником;

решта баклажанів, майонез;

решта курки, знову соус.

яйця, морква.

верх — плавлені сирки й тонка сіточка майонезу.

Морква та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрасити подрібненою зеленню. Залишити салат у холодильнику хоча б на 1–2 години, щоб усі шари просочилися й стали ще ніжнішими.

