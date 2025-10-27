Салат Добрый вечер — нежный рецепт с баклажанами, курицей и плавленым сыром

Салат в тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат действительно оправдывает свое название — "Добрый вечер". Он получается настолько нежным, ароматным и сбалансированным, что становится украшением любого стола. Сочетание обжаренных баклажанов, сочной курицы, моркови с чесноком и сливочного плавленого сыра создает уникальный вкус — простой, но изысканный.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

баклажаны — 1 шт. (примерно 400 г);

куриное филе — 1 шт. (300 г);

морковь — 2 шт. (200 г);

яйца — 3 шт.;

плавленые сырки — 2 шт. (по 90 г);

майонез — 150-180 г;

чеснок — несколько зубчиков;

масло — для обжарки;

соль — по своему вкусу;

приправа "лимонный перец" — щепотка (по желанию);

зелень — для украшения.

Способ приготовления

Куриное филе промыть, положить в кастрюлю с холодной подсоленной водой, добавить лавровый лист и несколько горошин перца. Варить до готовности, затем оставить остывать просто в бульоне — так мясо будет мягким и сочным. После остывания нарезать мелкими кубиками.

Жареные баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажан нарезать небольшими кубиками, посолить и оставить на несколько минут, чтобы ушла горечь. Затем обжарить на сковороде в растительном масле до румяного цвета. В конце добавить щепотку перца, перемешать и оставить остыть.

Морковь с майонезом. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и ложку майонеза — такая смесь придаст салату приятную остроту.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца отварить вкрутую, охладить и натереть на крупной терке. Плавленые сырки положить на 10 минут в морозильник, чтобы легче натирались, и также натереть.

Как выкладывать салат:

половина баклажанов, немного майонеза;

половина курицы, смазать соусом;

половина моркови с чесноком;

остальные баклажаны, майонез;

оставшаяся курица, снова соус.

яйца, морковь.

верх — плавленые сырки и тонкая сеточка майонеза.

Морковь и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Украсить измельченной зеленью. Оставить салат в холодильнике хотя бы на 1-2 часа, чтобы все слои пропитались и стали еще более нежными.

