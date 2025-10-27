Видео
Салат "Добрый вечер" — лучшее сочетание из простых продуктов

Дата публикации 27 октября 2025 12:44
обновлено: 12:45
Салат Добрый вечер — нежный рецепт с баклажанами, курицей и плавленым сыром
Салат в тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат действительно оправдывает свое название — "Добрый вечер". Он получается настолько нежным, ароматным и сбалансированным, что становится украшением любого стола. Сочетание обжаренных баклажанов, сочной курицы, моркови с чесноком и сливочного плавленого сыра создает уникальный вкус — простой, но изысканный.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 1 шт. (примерно 400 г);
  • куриное филе — 1 шт. (300 г);
  • морковь — 2 шт. (200 г);
  • яйца — 3 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт. (по 90 г);
  • майонез — 150-180 г;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • масло — для обжарки;
  • соль — по своему вкусу;
  • приправа "лимонный перец" — щепотка (по желанию);
  • зелень — для украшения.

Способ приготовления

Куриное филе промыть, положить в кастрюлю с холодной подсоленной водой, добавить лавровый лист и несколько горошин перца. Варить до готовности, затем оставить остывать просто в бульоне — так мясо будет мягким и сочным. После остывания нарезать мелкими кубиками.

простий рецепт салату
Жареные баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажан нарезать небольшими кубиками, посолить и оставить на несколько минут, чтобы ушла горечь. Затем обжарить на сковороде в растительном масле до румяного цвета. В конце добавить щепотку перца, перемешать и оставить остыть.

салат з простих продуктів
Морковь с майонезом. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и ложку майонеза — такая смесь придаст салату приятную остроту.

рецепт салату з куркою та баклажанами
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца отварить вкрутую, охладить и натереть на крупной терке. Плавленые сырки положить на 10 минут в морозильник, чтобы легче натирались, и также натереть.

Как выкладывать салат:

  • половина баклажанов, немного майонеза;
  • половина курицы, смазать соусом;
  • половина моркови с чесноком;
  • остальные баклажаны, майонез;
  • оставшаяся курица, снова соус.
  • яйца, морковь.
  • верх — плавленые сырки и тонкая сеточка майонеза.
рецепт салату з куркою, морквою та баклажанами
Морковь и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Украсить измельченной зеленью. Оставить салат в холодильнике хотя бы на 1-2 часа, чтобы все слои пропитались и стали еще более нежными.

салат рецепт курица баклажан закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
