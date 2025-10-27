Салат Добрый вечер — нежный рецепт с баклажанами, курицей и плавленым сыром

Салат "Добрый вечер" — лучшее сочетание из простых продуктов
Этот салат действительно оправдывает свое название — "Добрый вечер". Он получается настолько нежным, ароматным и сбалансированным, что становится украшением любого стола. Сочетание обжаренных баклажанов, сочной курицы, моркови с чесноком и сливочного плавленого сыра создает уникальный вкус — простой, но изысканный.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- баклажаны — 1 шт. (примерно 400 г);
- куриное филе — 1 шт. (300 г);
- морковь — 2 шт. (200 г);
- яйца — 3 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт. (по 90 г);
- майонез — 150-180 г;
- чеснок — несколько зубчиков;
- масло — для обжарки;
- соль — по своему вкусу;
- приправа "лимонный перец" — щепотка (по желанию);
- зелень — для украшения.
Способ приготовления
Куриное филе промыть, положить в кастрюлю с холодной подсоленной водой, добавить лавровый лист и несколько горошин перца. Варить до готовности, затем оставить остывать просто в бульоне — так мясо будет мягким и сочным. После остывания нарезать мелкими кубиками.
Баклажан нарезать небольшими кубиками, посолить и оставить на несколько минут, чтобы ушла горечь. Затем обжарить на сковороде в растительном масле до румяного цвета. В конце добавить щепотку перца, перемешать и оставить остыть.
Морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и ложку майонеза — такая смесь придаст салату приятную остроту.
Яйца отварить вкрутую, охладить и натереть на крупной терке. Плавленые сырки положить на 10 минут в морозильник, чтобы легче натирались, и также натереть.
Как выкладывать салат:
- половина баклажанов, немного майонеза;
- половина курицы, смазать соусом;
- половина моркови с чесноком;
- остальные баклажаны, майонез;
- оставшаяся курица, снова соус.
- яйца, морковь.
- верх — плавленые сырки и тонкая сеточка майонеза.
Украсить измельченной зеленью. Оставить салат в холодильнике хотя бы на 1-2 часа, чтобы все слои пропитались и стали еще более нежными.
