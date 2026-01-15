Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Дружба" з 3 інгредієнтів — рецепт перевірений роками

Салат "Дружба" з 3 інгредієнтів — рецепт перевірений роками

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 12:04
Салат "Дружба" з 3 інгредієнтів — рецепт перевірений роками
Салат "Дружба". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Дружба" давно став кулінарною класикою завдяки простому складу та впізнаваному смаку. Поєднання буряка, ніжного плавленого сиру й легкого часникового аромату робить цю страву універсальною. Готується швидко, виглядає яскраво й завжди з’їдається до останньої ложки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк — 500 г, відварений;
  • плавлений сирок "Дружба" — 240 г;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • майонез — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити заздалегідь у шкірці до м’якості, дати йому повністю охолонути, після чого очистити. Підготовлений буряк натерти на дрібній тертці, щоб салат мав ніжну й однорідну текстуру.

салат дружба з буряка, плавленого сиру та часнику
Сир та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлений сирок натерти на дрібній тертці. Для зручності його можна попередньо покласти в морозильну камеру на кілька хвилин — так він не буде липнути й легко подрібниться.

рецепт салату з буряка, плавленого сиру та часнику
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску викласти натертий буряк і сирок. Додати часник, подрібнений за допомогою преса або натертий на дрібній тертці. Додати майонез і ретельно перемішати до повної однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат часник рецепт буряк майонез
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації