Салат "Дружба" з 3 інгредієнтів — рецепт перевірений роками

Салат "Дружба". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Дружба" давно став кулінарною класикою завдяки простому складу та впізнаваному смаку. Поєднання буряка, ніжного плавленого сиру й легкого часникового аромату робить цю страву універсальною. Готується швидко, виглядає яскраво й завжди з’їдається до останньої ложки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

буряк — 500 г, відварений;

плавлений сирок "Дружба" — 240 г;

часник — 1–2 зубчики;

майонез — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити заздалегідь у шкірці до м’якості, дати йому повністю охолонути, після чого очистити. Підготовлений буряк натерти на дрібній тертці, щоб салат мав ніжну й однорідну текстуру.

Сир та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлений сирок натерти на дрібній тертці. Для зручності його можна попередньо покласти в морозильну камеру на кілька хвилин — так він не буде липнути й легко подрібниться.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску викласти натертий буряк і сирок. Додати часник, подрібнений за допомогою преса або натертий на дрібній тертці. Додати майонез і ретельно перемішати до повної однорідності.

