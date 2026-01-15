Салат Дружба з буряка та плавленого сиру — простий класичний рецепт

Салат "Дружба". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Дружба" давно стал кулинарной классикой благодаря простому составу и узнаваемому вкусу. Сочетание свеклы, нежного плавленого сыра и легкого чесночного аромата делает это блюдо универсальным. Готовится быстро, выглядит ярко и всегда съедается до последней ложки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свекла — 500 г, отваренная;

плавленый сырок "Дружба" — 240 г;

чеснок — 1-2 зубчика;

майонез — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Свеклу отварить заранее в кожуре до мягкости, дать ей полностью остыть, после чего очистить. Подготовленную свеклу натереть на мелкой терке, чтобы салат имел нежную и однородную текстуру.

Сыр и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленый сырок натереть на мелкой терке. Для удобства его можно предварительно положить в морозильную камеру на несколько минут — так он не будет липнуть и легко измельчится.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску выложить натертую свеклу и сыр. Добавить чеснок, измельченный с помощью пресса или натертый на мелкой терке. Добавить майонез и тщательно перемешать до полной однородности.

