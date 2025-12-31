Салат Французький на Новий рік — святковий рецепт з фото, який підкорює з першого шматочка

Салат "Французький". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Французький" на Новий рік — це ніжна багатошарова страва з м’яким вершковим соусом і гармонійним поєднанням простих інгредієнтів. Він виглядає святково, легко нарізається та добре тримає форму після охолодження. Завдяки вершковому сиру, йогурту та легкій кислинці лимона смак виходить делікатним і збалансованим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля варена — 5 шт.;

яйця варені — 6 шт.;

огірки солоні — до свого смаку.

Для соусу:

вершковий сир — 300 г;

йогурт — 100 г;

майонез — 4 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

кріп — 1 пучок;

лимонний сік — 0,5 шт.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Варену картоплю, яйця та солоні огірки дрібно нарізати, намагаючись, щоб шматочки були однакового розміру. Кріп дрібно посікти.

Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу у глибокій мисці з’єднати вершковий сир, йогурт, майонез і гірчицю, ретельно перемішати до однорідної кремової текстури. Додати подрібнений кріп, лимонний сік і сіль до свого смаку, ще раз добре перемішати, щоб соус вийшов ніжним і збалансованим.

Картопля та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Для формування салату встановити кулінарне кільце діаметром 16 см на плоску тарілку. Викласти половину картоплі рівним шаром, змастити частиною соусу. Далі додати половину яєць, знову рівномірно розподілити соус. Викласти шар солоних огірків, накрити рештою картоплі та знову змастити соусом. Завершити шаром яєць і акуратно покрити поверхню залишком соусу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат поставити в холодильник мінімум на 4 години, щоб він добре просочився і тримав форму. Перед подачею зняти кулінарне кільце та прикрасити салат за бажанням.

