Україна
Головна Смак Салат "Французький" на Новий рік — нове вдале поєднання

Салат "Французький" на Новий рік — нове вдале поєднання

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 12:04
Салат Французький на Новий рік — святковий рецепт з фото, який підкорює з першого шматочка
Салат "Французький". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Французький" на Новий рік — це ніжна багатошарова страва з м’яким вершковим соусом і гармонійним поєднанням простих інгредієнтів. Він виглядає святково, легко нарізається та добре тримає форму після охолодження. Завдяки вершковому сиру, йогурту та легкій кислинці лимона смак виходить делікатним і збалансованим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля варена — 5 шт.;
  • яйця варені — 6 шт.;
  • огірки солоні — до свого смаку.

Для соусу:

  • вершковий сир — 300 г;
  • йогурт — 100 г;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • кріп — 1 пучок;
  • лимонний сік — 0,5 шт.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Варену картоплю, яйця та солоні огірки дрібно нарізати, намагаючись, щоб шматочки були однакового розміру. Кріп дрібно посікти.

рецепт смачного салату
Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу у глибокій мисці з’єднати вершковий сир, йогурт, майонез і гірчицю, ретельно перемішати до однорідної кремової текстури. Додати подрібнений кріп, лимонний сік і сіль до свого смаку, ще раз добре перемішати, щоб соус вийшов ніжним і збалансованим.

рецепт смачного салату на новий рік
Картопля та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Для формування салату встановити кулінарне кільце діаметром 16 см на плоску тарілку. Викласти половину картоплі рівним шаром, змастити частиною соусу. Далі додати половину яєць, знову рівномірно розподілити соус. Викласти шар солоних огірків, накрити рештою картоплі та знову змастити соусом. Завершити шаром яєць і акуратно покрити поверхню залишком соусу.

простий рецепт смачного салату на новий рік
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат поставити в холодильник мінімум на 4 години, щоб він добре просочився і тримав форму. Перед подачею зняти кулінарне кільце та прикрасити салат за бажанням.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт Що приготувати на Новий рік закуска Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
